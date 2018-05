M5s-Lega vogliono chiusura moschee e prediche in italiano Comunità islamica

Emilio Carelli - chi è il possibile premier/ Il giornalista berlusconiano che mette d'accordo M5s e Lega : Emilio Carelli, chi è il possibile premier. Il giornalista berlusconiano che mette d'accordo M5s e Lega: ha scalato i pentastellati ed è un ponte con Forza Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:49:00 GMT)

M5s-Lega - perché gli «eurocrati» di Bruxelles non possono finanziare il reddito di cittadinanza : Sulla bozza del contratto del «governo del cambiamento» si scopre che Salvini e Di Maio vorrebbero pagare parte del reddito di cittadinanza con i soldi del Fondo sociale europeo. Quindi della Ue. Peccato che la Commissione si stia irrigidendo:?niente denaro a chi non fa riforme per la comunità...

M5s : ?chiuso accordo sul programma. La Lega smentisce : Trattative per la partenza del governo al momento clou, quest’oggi. Si è concluso all’ora di pranzo l'incontro a Montecitorio tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo...

Tagli sulle pensioni d’oro - abolizione della Legge Fornero : cosa dice il contratto Lega-M5s : Riforma pensioni, ultime notizie. contratto di Governo Lega-M5s e Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 maggio(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:32:00 GMT)

Borsa - Mps crolla sul contratto M5s-Lega : 'Ridefinire gli obiettivi' : ... l'indice Ftse Italia perde quasi il 2%, mentre le big del settore vengono colpite dalle vendite sul FtseMib per i timori relativi alla politica finanziaria che potrà seguire il nuovo governo. ...

Putin ringrazia. Fonti del Cremlino : Stop alle sanzioni? "Buon segno da Lega e M5s" : La volontà di ritirare immediatamente le sanzioni Ue alla Russia inclusa, secondo le prime indiscrezioni, nel contratto di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle è un "buon segno" anche se l'Italia sarà chiamata a uno "sforzo maggiore" in sede europea se davvero vuole che le sanzioni vengano abolite. Lo dice all'ANSA una fonte vicina al Cremlino."Non è possibile per nessuno Stato membro dell'Ue decidere in modo ...

M5s-Lega : "contratto di governo entro stasera"<br>Di Maio : "passi avanti sul premier" : 14.37 - Sul programma Lega-M5s, cioè sul contratto di governo, ci sono da limare ancora alcuni punti mentre sul premier non si è ancora raggiunta la quadra fanno sapere fonti della Lega dopo il vertice Salvini-Di Maio a Montecitorio. Come sempre in questi ultimi giorni quello che vuole apparire più ottimista è Luigi Di Maio che a chi gli chiede come è andato l’incontro con Salvini risponde "bene, bene". Di Maio spiega che il contratto di ...

Nel programma M5s-Lega modifiche pure al Jobs Act : ... sono state di fatto ignorate le parole del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia che solo ieri aveva affermato: 'Sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla ...

Contratto Lega-M5s - su carceri e migranti sembra il Far west : Del Contratto, ancora in via di lavorazione, tra Lega e Cinque stelle si è già detto tutto. La stretta sulla reazione penale è netta (e insensata) come ci si aspettava dalla prima (meno dal secondo). La sregolatezza da Far west che si vorrebbe introdurre con l’allargamento della legittima difesa – un tema che, con le sue esigenze di valutazione e bilanciamento, nella storia del pensiero giuridico è stato affrontato dalle migliori menti e che non ...

Lega-M5s - resta il nodo del premier. Di Maio : «Stiamo ancora trattando - ma contratto sarà chiuso in serata» : Programma quasi chiuso con reciproca soddisfazione e passi avanti sul nome del premier. «Sul contratto oggi con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni dirimenti che trovavano ancora...

Lega - M5s : «Contratto chiuso in serata» : È terminato l’incontro Di Maio e Salvini. L’accordo sul programma è stato siglato, ma ha bisogno ancora di qualche limatura. Dopo il calo di ieri, Piazza Affari in rialzo|