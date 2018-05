M5S-Lega | perché non può decidere l’Italia lo stop alle sanzioni alla Russia

Il contratto Lega-M5S : "Sgravi per asilo nido solo agli italiani" : Il contratto di governo di fatto è chiuso. Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno limando gli ultimi punti prima di sottoporre alla base leghista e a quella pentastellata il programma. E a quanto pare ...

Macron : "Lega-M5S? Paradossali - ma Mattarella legato all'Ue" : In Italia stanno andando al governo 'forze eterogenee e Paradossali'. A dirlo è Emmanuel Macron , che da Sofia - dove partecipa al vertice Ue sui Balcani occidentali - commenta quello che sta ...

Lega-M5S - un contratto economico per un affare politico : I negoziati per l'alleanza di governo M5s-Lega sono stati interpretati dagli stessi protagonisti secondo una figura del diritto privato: il contratto. Non abbiamo assistito a generici negoziati per un'...

Governo M5S-Lega : trovato un accordo tra Salvini e Di Maio - le ultime modifiche al contratto : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...

RIFORMA PENSIONI/ Contratto Lega-M5S - la soddisfazione del Movimento Opzione donna : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Contratto Lega-M5s, la soddisfazione del Movimento Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 17 maggio(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:52:00 GMT)

Pensioni : cosa sono la quota 100 e le altre idee di Lega e M5S : Le donne a riposo a 58 anni , col metodo contributivo, e tutti a 64 anni con 36 di contributi. Così Salvini e Di Maio vogliono cambiare la previdenza

Pensioni e Scuola - contratto M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio : Il contratto di governo M5S-Lega apre a quota 100 e 41 anni di servizio, ma per il sindacato Anief non basta: docenti e Ata svolgono lavori usuranti. La novità è inserita a pagina 26 del contratto di ...

Governo Lega-M5S - la previsione dell'economista Daniel Gros : 'Programma assurdo - l'Italia sarà isolata' : 'I danni di affermazioni come quelle sull'Europa del contratto Lega-M5s sono spaventosi e di lungo termine, diretti e indiretti'. Daniel Gros , l'economista tedesco che dirige il prestigioso Center ...

Contratto M5S-Lega : affondo sul jobs act di Renzi : 'Crea solo precarietà' LEGGI : Nella bozza del Contratto di governo 'corretta' da Luigi Di Maio e Matteo Salvini, in possesso dell'Adnkronos, spunta un affondo sul jobs act del governo Renzi. 'Particolare attenzione - si legge ...

MPS in rosso. Bozza M5S-Lega : ridefinire gli obiettivi della banca : In apnea il titolo MPS a Piazza Affari, tornato a trattare dopo una sospensione per eccesso di ribasso . A scatenare le vendite la notizia che nel contratto di Governo tra M5S e Lega vi siano dei ...

Berlusconi : "Spero che il governo M5S-Lega faccia qualcosa di buono o al voto" : Forza Italia, annuncia il leader, non voterà la fiducia ma "solo provvedimenti utili per gli italiani"

M5S-Lega : "contratto di governo entro stasera"<br>Di Maio : "Venerdì il voto online" : 16.15 - Di Maio: “Contratto al voto online venerdì”. Uscendo da un ristorante nei pressi della Camera dei Deputati, il leader del M5S, Luigi Di Maio ha dichiarato: "Credo che il contratto sarà messo al voto online degli iscritti venerdì". Alla chiusura con la Lega mancherebbero ormai alcuni dettagli, in particolare alcune misure relative al Sud. Prima della firma di Di Maio e Salvini, però, il contratto sarà sottoposto al candidato ...

M5S - Pizzarotti : “Contratto con la Lega? È la morte del movimento. C’è malpancismo. Di Maio farà la fine di Renzi” : “Contratto di governo M5s-Lega? Questo è l’epilogo, la “morte del cigno” di quello che è stato il M5s dal 2009 a oggi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal sindaco di Parma e presidente di Italia In Comune, Federico Pizzarotti. L’ex pentastellato spiega: “Oggi questo tipo di dinamiche e di scelte che vanno verso un unione con la Lega per trovare una maggioranza di governo che altrimenti non ...

Governo - De Luca : “M5S-Lega? Niente di concreto per il Sud e reddito di cittadinanza nel 2020. Giocano con le parole” : “Sono colpito da come i 5stelle riescano a trovare parole nuove per nascondere la realtà. Che significa contratto di Governo? È un programma come quelli che si facevano nella Prima Repubblica“. Sono le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, sulla trattativa Lega-M5s. “Per il Sud non c’è Niente di concreto. E il reddito di cittadinanza è stato spostato al 2020″. L'articolo Governo, De Luca: ...