M5S-Lega | ecco il contratto Via la legge Fornero e tagli alle pensioni In rosso gli 11

M5S-Lega - Brunetta insiste : “Preoccupato per lo spread. Nel 2011 fu speculazione - oggi è reazione alle follie del contratto” : “Il contratto di governo? Mi sembra un libro dei sogni, con molti errori, alcuni svarioni e tantissimi pericoli dal punto di vista democratico e istituzionale, dilettanti allo sbaraglio”. Renato Brunetta, arrivando alla Camera dei Deputati boccia senza appello il lavoro messo in piedi da M5S e Lega. E torna ad agitare lo spauracchio dello spread, facendo dei distinguo con la situazione del 2011, quando cadde il governo Berlusconi a ...

Giornata internazionale contro omofobia - gli attivisti : “Politica non ha fatto niente. C’è rischio peggiori se governo Lega-M5S” : Di una legge contro l’omotransfobia – per riconoscere un’aggravante ai violenti che colpiscono con questo movente – se ne parla da anni. E da anni, puntualmente, le proposte di legge non arrivano mai all’approvazione definitiva (l’ultima è rimasta bloccata in Senato dopo il voto alla Camera nel 2013). In occasione della Giornata internazionale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, Arcigay rilancia il suo appello ...

M5S-Lega - Crosetto (FdI) : “Il contratto ha una buona struttura. Con premier leghista valuteremmo appoggio al governo” : “Nel contratto ci sono molti aspetti che condivido, il primis la Flat tax. Diciamo che ha una buona struttura“. Questo il commento di Guido Crosetto, arrivando a Montecitorio, al contratto di governo M5s-Lega. Questo può portare ad un ripensamento di Fratelli D’Italia sull’appoggio al governo M5s-Lega? “Lo valuteremo oggi con Giorgia Meloni – è la posizione dialogante di Crosetto, che aggiunge – sempre ...

GOVERNO - TRATTATIVA SALVINI-DI MAIO/ Premier M5S - Interni a Lega : ok Contratto - al Colle entro sera? : GOVERNO, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di MAIO per il nome Premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro

Governo M5S-Lega : "contratto di Governo ultimato". Vertice in corso alla Camera : 17 maggio 2018, 9.30 - È già iniziato alla Camera il nuovo Vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sciogliere gli ultimissimi punti del contratto di Governo ancora rimasti in sospeso e, soprattutto, per definire la lista dei nomi che dovranno comporre l'esecutivo Lega-M5S, a partire dal Presidente del Consiglio che ad oggi sembra il nome più difficile su cui trovare un accordo.21.10 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno ancora ...

Monti : "Nel contratto M5S-Lega alcune idee infattibili" : Anche se la bozza del contratto di governo tra MoVimento 5 Stelle e Lega diffusa ieri dall'Huffington Post è, secondo quanto detto dalle stesse forze politiche in ballo, superata, sta facendo molto discutere in queste ore. Si tratta comunque di una bozza che è effettivamente esistita ed è stata ritenuta valida fino al 14 maggio, giorno in cui, tra l'altro, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno incontrato il Presidente della Repubblica Sergio ...

[Il punto] Il contratto Lega-M5S è vecchio come un disco in vinile degli anni '80 : L'unico problema è che per gli italiani non c'è più la possibilità di ipotecare il futuro a causa della cattiva politica. Questa volta si va a sbattere davvero, come capitato ai nostri cugini ...

Borsa - a Piazza Affari mini-rimbalzo su nuovo contratto Lega-M5S : La Borsa di Milano è in netto rialzo, dopo la scivolata di ieri (-2,3%) innescata dai timori degli operatori sulle misure contenute nel programma di governo dell'alleanza Lega-M5S, e anche sul mercato del reddito fisso si assiste a una stabilizzazione. Rumors di interesse di fondi per il gruppo farmaceutico, brillante Tim dopo la trimestrale. Euro/dollaro sotto 1,18...

Quanto possono costare le misure del contratto di governo M5S-Lega : Luigi dI Maio (FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) È tutto lì in una quarantina di pagine. Il contratto di governo al quale lavorano da giorni Lega e Movimento 5 Stelle è di fatto chiuso. Il testo riassume le scelte che l’esecutivo prederà “nei prossimi cinque anni” (copyright Luigi Di Maio) e mette al riparo i due leader da spiacevoli imprevisti politici. Come aveva anticipato l’Huffington Post, resiste nella versione ...

Governo M5S-Lega : "Trovato l'accordo sul premier - c'è il nome" : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. E' iniziato poco dopo le ore 9 alla Camera l'incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi...

Il contratto M5S-Lega : un'Italia cattivista che gioca con la democrazia : Più carceri, anche per gli immigrati irregolari, legittima difesa, pasticci sull'Europa, vincoli di mandato e Gran Consiglio pentaleghista: cosa c'è di brutto, ma anche di buono, nell'accordo fra Di ...