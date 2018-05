M5S-Lega | contratto rivisto | salta stop ai lavori Tav Salvini | «Nè io nè Di Maio premier»

Lega - M5S e Unione europea : le parole del commissario e la questione democratica : A leggere le dichiarazioni di autorevoli membri della Commissione europea che invitano l’Italia a rimanere ancorata agli attuali binari di politica economica, sorgono una serie di dubbi. È soprattutto l’intervento di Valdis Dombrovskis, vicepresidente dell’esecutivo dell’Ue con de Lega alla stabilità finanziaria, a destare più di una perplessità. Che cosa ha detto il commissario europeo Che ha detto il lettone Dombrovskis? Che per quanto riguarda ...

GOVERNO LEGA- M5S - ULTIMATUM DI SALVINI A DI MAIO/ "Chiusurà lunedì o decide Mattarella" - nodo premier? : GOVERNO , ultime notizie live: contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra SALVINI e Di MAIO per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:52:00 GMT)

Governo Lega- M5S - il nuovo contratto : dalla Flat tax all’immigrazione - ecco tutte le novità : Nella bozza finale diffusa oggi pomeriggio dall'agenzia di stampa Adnkronos, salta subito agli occhi la modifica dei punti relativi al comitato di conciliazione, all'uscita dall'Euro, alla cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico - che diventa un escamotage contabile e non più una cancellazione vera e propria - e allo stop della Tav e del relativo "terzo valico". .Continua a leggere

L'Italia gialloverde. Cosa prevede il Contratto di Governo M5S -Lega : La prima bozza, pubblicata in esclusiva da Huffpost, era deflagrata sul tavolo della trattativa fra Lega e M5S. Due giorni dopo, il Contratto per il Governo del cambiamento dimostra di aver ascoltato la furia delle critiche che sono piovute su diverse parti del documento. Tre su tutte: il Comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, le modalità di uscita dall'euro, la richiesta di cancellazione di 250 miliardi di debito ...

Governo M5S-Lega - Di Maio : “Abbiamo creato la base per il governo. Stiamo ragionando sul nome del premier” : Manca ancora l’accordo sul nome del premier? “Adesso Stiamo ragionando. E’ la cosa che dobbiamo ancora dirimere, ma sono sicuro che troveremo una soluzione. Vi dico che sono molto fiducioso perché, creata la base del Governo, il premier non sarà un problema. Non vi dico nient’altro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, arrivando a Monza, a casa dell’imprenditore Sergio Bramini. “Qui oggi potrebbe essere uno ...