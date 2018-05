M5S-Lega | contratto rivisto | salta stop ai lavori Tav Novità su flat tax e reddito di

Tav - Lega-M5S valutano lo stop Ma la Ue : "Mantenete gli impegni" : Lo stop all'Alta velocità rischia di rendere ancora più difficili i rapporti tra il futuro governo gialloverde e l'Unione europea. Cosa vogliano fare Matteo Salvini e Luigi Di Maio non è ancora chiaro. Se inizialmente i due parlavano chiaramente di fermare i lavori in Val Susa, l'ultimo incontro ha reso l'impegno meno specifico eliminando dal contratto il tema del Terzo Valico. La Commissione europea ha comunque fatto già sapere che intende ...

Governo Lega M5S - Salvini ad Aosta : “Per la prima volta si parla di temi e non ci si scanna sui nomi” : “Per la prima volta nella storia in Italia per la fase di formazione di un Governo non ci si sta scannando su chi fa il ministro o il viceministro, anzi non ne abbiamo sostanzialmente parlato, ma il confronto è solo e soltanto, sull’ambiente, sulla scuola, sulla legittima difesa, sul jobs act, sulla riforma della giustizia, sulle legge Fornero. E siamo arrivati ad un punto di lavoro molto positivo”. Lo ha detto il segretario ...

Contratto M5S-Lega - il programma sulla Giustizia ispirato dal magistrato Di Matteo : Non lo ha firmato il palermitano Nino Di Matteo, quello del processo sulla trattativa Stato-Mafia, il programma sulla Giustizia contenuto nel Contratto do governo tra M5S e Lega. Ma, guardando i ...

Sinopoli al Governo Lega-M5S : “Prevedere più risorse per gli stipendi” : Oramai è ufficiale: il contratto di Governo tra Lega e M5S è giunto in dirittura d’arrivo. Le considerazioni, le opinioni e le preoccupazioni degli addetti ai lavori giungono da più parti. Questa volta parla Francesco Sinopoli, autorevole esponente sindacale e Segretario Nazionale della FLC CGIL. Ecco i suoi preziosi consigli rivolti ai due leader, i […] L'articolo Sinopoli al Governo Lega-M5S: “Prevedere più risorse per gli ...

Il contratto di governo tra M5S e Lega sarà votato on-line domani : Sarà messa online già domani, venerdì, la bozza del contratto di governo siglata fra M5s e Lega. Parlamentari del Movimento danno sicura la diffusione del testo definitivo da far votare agli iscritti sulla piattaforma Rousseau dopo che manca solo l'ok politico che dovrà arrivare dai due leader impegnati sul territori. Il contratto di programma sarà chiuso ...

Contratto M5S-Lega - asili nido solo ai figli degli italiani. Salta lo stop alla Tav : ?Continua il lavoro di messa a fuoco del programma del governo M5S-Lega. Le ultime novità concordate fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini riguardano in particolare gli asili nido che saranno...

Anche su islam e religione il contratto Lega-M5S non tiene conto di realtà e Costituzione : Cominciamo con i complimenti. Negli ultimi anni raramente abbiamo assistito a forze politiche che nei loro programmi di governo affrontano direttamente il nodo di quella che nella Prima Repubblica si sarebbe definita la “politica ecclesiastica”. I rapporti non solo con la Chiesa Cattolica, ma Anche

Governo M5S-Lega - gli analisti finanziari : a ottobre in Italia sarà la catastrofe : Dall'Europa, quella politica e delle grandi banche, sono già partite intimidazioni e minacce, dopo quanto è filtrato in tema di tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e quant'altro del contratto di Governo messo a ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : oltre il governo - 'che poltrona ha offerto il M5S alla Lega' : Nel grande 'contratto di governo' di Lega e M5s , ancora in via definizione, potrebbe esserci un 'non detto', una variabile . Qualcosa che magari non finirà nel documento ufficiale ma che peserà ...

Governo Lega-M5S - dalla bozza scompare lo stop alla Tav : l’alta velocità si farà : dalla bozza del contratto di Governo redatta da Lega e Movimento 5 Stelle è scomparso lo stop alla Tav: "Con riguardo alla Linea ad Alta velocità Torino-Lione, ci impegniamo a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia”, si legge ora nel documento.Continua a leggere

Lega-M5S - non c'è intesa sul premier. Di Maio : 'Il nome nei prossimi giorni' : Il nome del premier del governo M5S-Lega ancora non c'è. 'Sono stati sciolti tutti i nodi' sul contratto e 'nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier', ha detto Luigi Di Maio . Salvini. '...

Contratto Lega-M5S - appello FMI : priorità crescita e riduzione criticità : A quel punto il Fondo "confermerà con la nuova amministrazione quando ci sarà la nostra analisi annuale dell'economia nazionale" chiamata Articolo IV.

Lega-M5S - non c'è intesa sul premier. Di Maio : «Il nome nei prossimi giorni» : Il nome del premier del governo M5S-Lega ancora non c'è. «Sono stati sciolti tutti i nodi» sul contratto e «nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier», ha...