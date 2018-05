M5S e Lega discutono anche di Mps e il titolo crolla in Borsa

Sostegno - quale futuro per i docenti da parte di Lega e M5S? : Con l’avvento del nuovo Governo, sono previste soluzioni riguardo il Sostegno ed il sovraffollamento delle classi. Nonostante negli ultimi anni il nostro paese abbia visto un netto calo di nascite, la questione delle ‘classi pollaio’ è purtroppo una realtà. Il tutto si spiega tramite i continui tagli e la riduzione del numero delle classi che […] L'articolo Sostegno, quale futuro per i docenti da parte di Lega e M5S? ...

Contratto di Governo Lega-M5S - manca solo Premier/ Salvini “sarà persona seria” : Di Maio “domani voto online” : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome Premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:20:00 GMT)

Le ipocrisie di Lega e M5S sul regolamento di Dublino - dopo il no alle modifiche - : Roma. "E' necessario il superamento del regolamento di Dublino. Il rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità sancito dal Trattato sul funzionamento dell'Ue deve essere garantito ...

Contratto M5S-Lega - l’ultima bozza : inseriti i Diplomati magistrali : Importanti aggiornamenti sulla bozza finale (o quasi) del Contratto di governo fra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento pentastellato di Luigi Di Maio. Fra gli argomenti presenti, la questione sulle classi pollaio e dei Diplomati magistrali. Ultim’ora 17/5. L’ultima bozza di Contratto la pubblica in queste ore AdnKronos: presenti le classi pollaio e […] L'articolo Contratto M5S-Lega, l’ultima bozza: inseriti i ...

Le ipocrisie di Lega e M5S sul regolamento di Dublino (dopo il no alle modifiche) : Roma. “E’ necessario il superamento del regolamento di Dublino. Il rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Ue deve essere garantito attraverso il ricollocamento obbligatorio e automatico dei richiedenti asilo tra gli stati membri d

Il programma di governo Lega-M5S in 18 punti : Ultime modifiche in corso al contratto di governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle, ma il grosso del programma è stato stabilito. Ecco i principali punti stabiliti dagli sherpa dei due partiti al ...

Mps - Padoan su parole Borghi - programma M5S/Lega : "Non distruggere... : Il ministro uscente dell'Economia Pier Carlo Padoan ha lanciato un grido di allarme su Monte dei Paschi di Siena, invitando 'a non distruggere fiducia e risparmi' dopo le dichiarazioni a Reuters del responsabile economico ...

Sondaggi Elettorali Politici : Centrodestra al 42%/ Governo Lega-M5S : per il 20% dura solo fino ad Autunno 2018 : Sondaggi Elettorali Politici, Fabbrica Politica: Centrodestra al 42%, M5s sotto al 30%. Quanto dura il Governo Lega-Di Maio? Per il 20% solo fino all'Autunno 2018(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:07:00 GMT)

Da “Tototruffa” alla “Casa di carta” - il cinema che ispira il contratto Lega-M5S : E’ un “programma bomba”, il più ambizioso di sempre. Se poi l’accordo dovesse saltare, Salvini e Di Maio possono sempre riciclarselo come script per la terza stagione della “Casa di carta” su Netflix, già annunciata dal regista Jesus Colmenar come “qualcosa di brutale, speciale, molto potente”. Perf

Tav - Lega-M5S valutano lo stop Ma la Ue : "Mantenete gli impegni" : Lo stop all'Alta velocità rischia di rendere ancora più difficili i rapporti tra il futuro governo gialloverde e l'Unione europea. Cosa vogliano fare Matteo Salvini e Luigi Di Maio non è ancora chiaro. Se inizialmente i due parlavano chiaramente di fermare i lavori in Val Susa, l'ultimo incontro ha reso l'impegno meno specifico eliminando dal contratto il tema del Terzo Valico. La Commissione europea ha comunque fatto già sapere che intende ...

Governo Lega M5S - Salvini ad Aosta : “Per la prima volta si parla di temi e non ci si scanna sui nomi” : “Per la prima volta nella storia in Italia per la fase di formazione di un Governo non ci si sta scannando su chi fa il ministro o il viceministro, anzi non ne abbiamo sostanzialmente parlato, ma il confronto è solo e soltanto, sull’ambiente, sulla scuola, sulla legittima difesa, sul jobs act, sulla riforma della giustizia, sulle legge Fornero. E siamo arrivati ad un punto di lavoro molto positivo”. Lo ha detto il segretario ...

M5S-Lega - contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Novità su flat tax e reddito di cittadinanza : Nell'ultima bozza rilasciata dal tavolo tecnico e vistata dai leader Salvini e Di Maio, cancellato ogni riferimento alla moneta unica. Rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le Novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo (due anni). Sul premier trattativa a oltranza. L'affondo di ...

Contratto M5S-Lega - il programma sulla Giustizia ispirato dal magistrato Di Matteo : Non lo ha firmato il palermitano Nino Di Matteo, quello del processo sulla trattativa Stato-Mafia, il programma sulla Giustizia contenuto nel Contratto do governo tra M5S e Lega. Ma, guardando i ...

Il contratto di governo tra M5S e Lega sarà votato on-line domani : sarà messa online già domani, venerdì, la bozza del contratto di governo siglata fra M5s e Lega. Parlamentari del Movimento danno sicura la diffusione del testo definitivo da far votare agli iscritti ...