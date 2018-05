L' Unione europea è pronta a dichiarare guerra a piatti | bicchieri e posate di plastica

L'Unione europea vuole vietare piatti e bicchieri di plastica : Messa al bando di piatti e posate di plastica, riduzione dei recipienti usa e getta per alimenti, costo dello smaltimento di imballaggi a carico del

Governo Lega M5S a rischio : distanze su Immigrazione e Unione Europea : Tutto cambia nel giro di poche ore: il Governo Lega M5S sembrava cosa ormai fatta, ma chi si aspettava il nome del premier già in serata dopo l’incontro tra i due partiti e il Presidente Mattarella, dovrà attendere a lungo, forse in eterno. La trattativa, infatti, non procede spedita come qualcuno poteva immaginare. L’ipotesi Governo Lega M5S potrebbe saltare da un momento all’altro se non viene trovato un accordo solido. Non tanto per il nome ...

Governo - l’Unione europea ‘avverte’ l’Italia : attenti a migranti e debito pubblico : Mentre riprende il tavolo tra Movimento Cinque Stelle e Lega per la trattativa di Governo, da Bruxelles arriva il monito su debito pubblico e immigrazione. A lanciare l’allarme sui conti pubblici è il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. “E’ estremamente chiaro che l’approccio deve essere quello di ridurre il debito” afferma Dombrovskis rispondendo a ‘Politico’ sulle sfide che ...

Unione europea - Mattarella : "Dobbiamo sentirci uniti come mai prima d'ora" : Nel giorno dell'atteso vertice tra il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato a Fiesole per la conferenza The State Of The Union, in programma fino a sabato.A Mattarella è stato affidato proprio il discorso di apertura, incentrato ovviamente sull'Unione Europea e il rapporto coi vari Paesi che ne sono membri, a cominciare dall'Italia.L'Italia ...

Mattarella : Unione europea - urgente unire : 10.11 "Parlare dell'Unione dell'Europa rappresenta in sé una sfida. Mai dunque come oggi appare urgente unire".Così il presidente della Repubblica,Sergio Mattarella,a Fiesole,aprendo l'ottava edizione di "The State of the Union". "Se è stata la solidarietà a rendere possibile l'avvio della nostra Unione, non è senza significato tornare a quel legame,quasi primordiale,per affrontare i problemi odierni"e "a maggior ragione in un contesto che ...

Unione europea : Regione in prima linea nei festeggiamenti per il 9 maggio : Quest'anno, in sinergia con le celebrazioni per l'Anno europeo del patrimonio culturale e in concomitanza con i 30 anni della politica di Coesione, la Regione, Autorità di Gestione del POR FESR ...

Open Day degli Archivi Storici dell'Unione Europea : E' obbligatoria la prenotazione scrivendo a: info@cittànascosta.it Nel corso della giornata sono previsti inoltre spettacoli e attività circensi organizzati da Blanca Teatro e Passe Passe, concerti, ...

"Solo una teoria evoluzionistica : tra 40 anni ci sarà un'Unione europea islamica" - : La teoria è alla base della scienza. È il blocco di cemento dal quale i ricercatori ricavano le proprie scoperte. L'iPhone sfrutta la teoria del campo elettromagnetico, James Maxwell, 1864. Dal punto ...

Dazi contro Unione europea - Trump rinvia la decisione di un mese : ripartono le trattative : New York ? Rinvio fino al primo di giugno. La lunga attesa per una decisione sui Dazi si è conclusa alle due di mattina (ora italiana) con un laconico messaggio dalla Casa Bianca, con il...

L'Unione europea boccia Elsa Fornero : l'austerità fa male : Pensioni e austerità . L' Unione europea nel suo Pensions Adequacy Report 2018 c'è una totale bocciatura della riforma Fornero , in particolare sull'adeguamento automatico dell'età pensionabile legato ...

L’Unione europea : nessuna prova che l’Iran ha violato l’accordo : La responsabile della diplomazia Ue parla delle accuse di Netanyahu, che non metterebbero “in discussione” il rispetto dell’accordo del 2015

Revisione auto : tutte le novità in arrivo dall'Unione Europea : L'Unione Europea entra prepotentemente nel settore della sicurezza stradale. E lo fa introducendo delle nuove disposizioni che, fin da subito praticamente, imporranno un deciso cambiamento delle modalità di Revisione degli automezzi. Verrà, infatti, introdotto un certificato di Revisione del veicolo che, è questa la principale novità, un vero e proprio giudizio dello stato di salute del mezzo. Vediamo, quindi, di descrivere nel dettaglio cosa ...