L' ultimatum di Salvini e il nuovo presidente della Catalogna Le notizie del giorno | in

[Il retroscena] Di Maio cambia idea sul professore e il governo non parte. Salvini si arrabbia e lancia ultimatum : E invece nulla: non poteva diventare premier uno che difende i vitalizi - bandiera del Movimento - in quanto garanti della libertà di fare politica. E poi no, non sarebbe stato possibile spiegare ...

Matteo Salvini - ultimatum Lega : 'Governo tra centrodestra e M5s - deve durare poco e fare cose. No a Monti bis' : 'No a un governo tecnico, sì a un governo a tempo, partendo da chi ha vinto le elezioni'. Matteo Salvini , subito dopo il congresso federale della Lega, ribadisce la linea che proporrà lunedì al ...

I giornali di oggi / ultimatum di Mattarella ai partiti. Pd unito : No a Salvini e Di Maio : Aldilà della cronaca, troviamo il 'Retroscena' di Maria Teresa Meli, a pagina 3 del Corriere della Sera : "La Direzione del Pd ha dimostrato ancora una volta che è lui a dare le carte. Ma Matteo ...

Dopo il trionfo - l'ultimatum : 'Di Maio vuole governare?'. Salvini lo mette all'angolo : 'Lo dico a Luigi Di Maio , lo dico da leader del centrodestra, mettiamoci al tavolo . Riforma delle pensioni, riforma del lavoro, riduzione delle tasse, blocco degli aumenti dell'Iva e delle accise, ...

Di Maio - ultimatum a Salvini. Berlusconi chiede «lealtà» : Alla vigilia del probabile incarico di Mattarella al presidente della Camera, Roberto Fico, il leader della Lega si trova nel mezzo delle pressioni contrapposte di Di Maio - che gli fa una corte sempre più serrata per convincerlo a fare subito un Governo - e dell’alleato (sempre più distante) Berlusconi preoccupato da una possibile rottura del fronte del Centrodestra...

Di Maio - ultimatum a Salvini. Berlusconi chiede «lealtà» : Alla vigilia del probabile incarico di Mattarella al presidente della Camera, Roberto Fico, il leader della Lega si trova nel mezzo delle pressioni contrapposte di Di Maio - che gli fa una corte sempre più serrata per convincerlo a fare subito un Governo - e dell’alleato (sempre più distante) Berlusconi preoccupato da una possibile rottura del fronte del Centrodestra...

Di Maio lancia un ultimatum a Salvini : «Ha 24 ore per mollare Berlusconi» : Il leader teme che l’incarico a Fico scongeli il Pd: «Ti prego non farmi fare il governo con Renzi»

L’ultimatum di Di Maio : “Nessun terzo nome - Salvini ha ancora 24 ore per rompere con Berlusconi” : Nessun terzo nome. Meno che mai l’incarico pieno al leghista Giancarlo Giorgetti, tesi che circolava ieri veicolata dalla Lega, dando per fatto l’accordo con il M5S, più che altro per sedare l’imbizzarrito alleato Silvio Berlusconi. ...

Consultazioni - ultimatum Di Maio : «Il veto su Berlusconi resta - Salvini decida entro la settimana» : Due giorni di incarico a Casellati per verificare l'ipotesi di governo M5S-centrodestra. Il leader della Lega non si presenta: «Ho un volo per Catania». Berlusconi: «Uniti, la nostra coalizione non è artificiale». Verso un secondo giro di Consultazioni giovedì

Consultazioni della Presidente Casellati : <br>ultimatum di Di Maio a Salvini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 20:30 - Terminato l'incontro anche con la delegazione di Fratelli d'Italia. A prendere la parola è stata la Meloni, che ha ribadito gli stessi problemi ben noti a tutti. La leader di Fdl ha ribadito di voler dialogare con altri - nel particolare il Movimento 5 Stelle - ma di non voler tradire il mandato degli elettori, che hanno votato per un centrodestra unito. Domani la Presidente Casellati vorrebbe ...

Salvini risponde all'ultimatum di Di Maio : "Se non sa fare un passo di lato non sa stare al mondo" : LaPresse, "Chiedete a Di Maio se è disposto a fare un passo di lato per far partire il governo come ho fatto io. Se vi risponderà di no perché vuole fare il premier allora non sa stare al mondo". Così ...

Consultazioni Casellati : ultimatum Di Maio a Salvini/ Governo : nodo Forza Italia - Berlusconi : "Mai posto veti" : Governo, Mattarella dà mandato esplorativo a Casellati: "Presidente del Senato cerchi maggioranza tra M5s e Centrodestra entro venerdì". Oggi al via le Consultazioni: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Governo - incarico alla Casellati. ultimatum Di Maio - ma Salvini non molla : Il capo dei 5 Stelle: "Decida entro questa settimana". Il leader della Lega: "Di Maio non può comandare". Giorgetti: Governo del presidente? saremo responsabili. Berlusconi: "Mai posti veti su M5s". ...

Consultazioni - ultimatum Di Maio : «Il veto su Berlusconi resta - Salvini decida entro la settimana» : Se vi dirà di no è perché vuole fare il premier, e allora non sa stare al mondo». Giovedì è già nei piani un secondo giro di incontri. E Salvini dovrebbe esserci.