Luigi Favoloso e Nina Moric Insieme dopo il Grande Fratello 2018? La furia del web e

GF15 : Cristiano Malgioglio - frecciatina agli sponsor e attacco a Luigi Favoloso Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello, il reality presentato da Barbara D'Urso con la partecipazione di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Proprio quest'ultimo ha espresso il suo pensiero sulla fuga degli sponsor del programma di Canale 5, con un post sul suo profilo Instagram. Grande Fratello: Cristiano Malgioglio commenta la vicenda degli sponsor Il Grande Fratello è tornato a far parlare di sé a poche ore ...

Nina Moric e Luigi Favoloso : le prime dichiarazioni dopo l'uscita dal Grande Fratello 2018 : Nina Moric e Luigi Favoloso, a poche ore dall'uscita dalla casa del Grande Fratello 2018, hanno affidato rispettivamente a Facebook e Instagram, i primi pensieri di questa esperienza che, nel bene e nel male, ha segnato i due (ex?!) fidanzati. Al momento, però, non si sa ancora se la modella croata abbia deciso di perdonare il giovane compagno per il comportamento tenuto nel gioco specialmente con le altre concorrenti.prosegui la ...

“Rivelata la frase choc”. Grande Fratello - Luigi Favoloso nella bufera. Barbara d’Urso e la produzione del reality sotto assedio. Reazioni immediate e durissime : La questione scritta sessista sulla maglia di Luigi Mario Favoloso, costatagli l’espulsione dal Grande Fratello ieri sera, sta facendo discutere molto. Cosa sarebbe stato scritto da Favoloso alle 4 del mattino protestando contro la produzione che non gli dava le sigarette? La notizia, rimbalzata già tra gli addetti ai lavori già dalle prime ore del mattino, cita una frase che avrebbe detto Simone Colaiuta agli altri inquilini della casa. ...

Selvaggia Lucarelli contro il Gf e Luigi Favoloso : «Ecco cosa non torna. Grazie Barbara - premialo come ospite in tv!» : MILANO - Selvaggia Lucarelli interviene sulla squalifica di Luigi Favoloso al Grande Fratello per via della sua maglietta offensiva. Selvaggia, evidentemente tirata in ballo, ha descritto quanto ...

Selvaggia Lucarelli al vetriolo contro Barbara D'Urso e Luigi Favoloso dopo la frase sessista - Ultime Notizie Flash : Selvaggia Lucarelli al vetriolo contro Barbara D'Urso e Luigi Favoloso dopo la frase sessista. Ecco cosa ha scritto la giornalista sui social

GF15 : Patrizia Bonetti - una delusione per Luigi Favoloso : Sembra già arrivata al capolinea la presunta liason fra Patrizia Bonetti e Luigi Mario Favoloso, nata nella casa del GF15. La modella, uscita qualche settimana fa, ha avuto un duro confronto prima con l’ormai ex di Nina Moric, poi con Mariana Falace, rea di aver fatto la “gatta morta” con lui e di averla nominata. Quando la bella napoletana è stata eliminata dal gioco, in studio ha trovato Patrizia Bonetti, pronta ad insultarla ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso espulso per l'insulto a Selvaggia Lucarelli : lei lo scopre - come vuole rovinarlo : Non basterà l'espulsione di Luigi Favoloso dal Grande Fratello di Barbara D'Urso per archiviare lo scandalo della maglietta indossata dall'ex compagno di Nina Moric dentro la casa. Favoloso è stato ...

Luigi Favoloso squalificato : cosa aveva scritto sulla maglia incriminata? Video : Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Nip condotta da Barbara D'Urso. Dopo la sorpresa per Simone Coccia, il quale ha potuto riabbracciare la sua compagna, la deputata Stefania Pezzopane, c'è stata la possibilita' di far confrontare Nina Moric e Luigi Mario Favoloso per gli ultimi eventi successi nella casa. L'imprenditore napoletano nel corso della sua permanenza nella casa ha alle volte assunto un comportamento ...

GF15 - Luigi Favoloso è stato squalificato...finalmente : Serata intensa quella vissuta ieri sera nella quinta puntata del Grande Fratello, dove abbiamo assistito a un confronto tra Luigi Favoloso e la ex Nina Moric, nonché alla squalifica del concorrente per l'ennesimo atto sopra le righe. Il confronto tra Luigi e Nina Negli ultimi giorni Luigi aveva più volte espresso la volontà di avere un confronto con la modella croata, dichiarando in vari confessionali il suo amore per lei ed il fatto di non ...