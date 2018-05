Luigi Di Maio | il tracollo di M5s nei sondaggi Supermedia Youtrend | per la prima volta

Vincenzo Spadafora - il braccio destro di Luigi Di Maio che fa esplodere il M5s : se va lui nel governo - è finita : Malumori nel Movimento 5 Stelle per il possibile ingresso nel governo di Vincenzo Spadafora . Tra gli eletti M5S, riferiscono fonti pentastellate, la nomina a ministro del braccio destro di Luigi Di ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : oltre il governo - 'che poltrona ha offerto il M5s alla Lega' : Nel grande 'contratto di governo' di Lega e M5s , ancora in via definizione, potrebbe esserci un 'non detto', una variabile . Qualcosa che magari non finirà nel documento ufficiale ma che peserà ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il Consiglio di conciliazione : che poteri avrà - l'ombra del modello-Napolitano : Nel contratto concluso tra Salvini e Di Maio per il governo gialloverde c'è qualcosa che non s'era mai visto prima. No, non i tagli alle tasse, pure quelli una 'prima' assoluta se andranno davvero in ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - finito il vertice. Il M5s : 'Contratto chiuso'. La Lega smentisce : tensione alle stelle : Si è concluso poco dopo le 13.30 l'ultimo , e forse definitivo, vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla definizione dell'accordo di governo. Trionfale il Movimento 5 stelle , per il quale '...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il piano sulla benzina : taglio clamoroso - ecco di quanto cala. Cifre-choc : Era atteso da tempo e negli ultimi giorni l'aumento della benzina è arrivato sul seri, con la 'verde' che in media è arrivata oltre quota 1,60 euro nella media nazionale e il gasolio che si è issato ...

Luigi Di Maio premier - l'indizio : perché alla fine può spuntarla il grillino - una sciagura italiana : Le trattative, alla Camera, continuano. Luigi Di Maio e Matteo Salvini cercano un nome condiviso proporre a Sergio Mattarella come premier. Di sicuro, c'è che si tratterà di un grillino: in cambio del ...

Daniela Santanchè sputtana Luigi Di Maio : 'Ci è venuto a chiedere di appoggiare il suo governo - mi viene da ridere' : Porta chiusa, anzi sbarrata al governo Lega-M5s. Daniela Santanchè nega che si sia riaperta la trattativa per ottenere i voti di Fratelli d'Italia. La pitonessa, insomma, conferma quanto detto da ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - vertice alla Camera : le indiscrezioni su Alfonso Bonafede e Vito Crimi premier : Un nuovo incontro, la trattativa va avanti ad oltranza: Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontrano di buon mattino alla Camera. Dopo l'ok sul contratto tra Lega e M5s, resta da sciogliere il nodo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio : incontro alla Camera per sciogliere gli ultimi nodi : Nella sede della Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio, è previsto un nuovo incontro tra il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e il leader della Lega, Matteo Salvini. Per la quadratura del cerchio sul contratto di governo tra Lega e Movimento 5 stelle e sul nome del presidente del Consiglio potrebbe essere il giorno decisivo.

Luigi Di Maio - carriera politica finita se fallisce l'intesa con Salvini : E se l'intesa per il governo non dovesse andare a buon fine, è assai probabile che la carriera politica dell'ex steward dello stadio San Paolo finisca qui. Almeno quella di vertice. Perchè in caso di ...

Luigi Di Maio - la bomba di Beppe Grillo su euro e immigrati. Sospetto : vuole fare saltare il governo con Salvini : Ufficiale: Beppe Grillo vuole fare saltare il tavolo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il fondatore del M5s , ufficialmente 'lontano dalle beghe sul governo', ha rilasciato una tellurica intervista ...

Matteo Salvini gela Luigi Di Maio : 'Lui ottimista? Io realista' : Parla un leader, a stretto giro di posta l'altro lo segue. Il primo è Luigi Di Maio, il quale si dice "ottimista" sull'esito della trattativa per l'accordo di governo. Il secondo è Matteo Salvini, che usa toni meno entusiastici, a dimostrazione del fatto che la strada non è esattamente in discesa. Lega e M5s, premette, sono "forze serie, se c'è un accordo con un governo forte che parte poi sui nomi si trova". --Così a Repubblica Tv arrivando a ...

Luigi Di Maio non si fida di Matteo Salvini : Incredibile ma vero! Luigi Di Maio non si fida del suo nuovo alleato Matteo Salvini. “Nella nostra storia abbiamo sempre

Governo Lega-M5S - Luigi Di Maio : “Intesa in salita? A me risulta che tavolo stia andando bene” : “Trattativa in salita? A me risulta che al tavolo stia tutto procedendo bene”. Lo afferma, uscendo dalla barberia di Montecitorio, il leader del M5S Luigi Di Maio interpellato dai cronisti in merito allo stallo nelle trattative per la formazione di un Governo Lega-M5S L'articolo Governo Lega-M5S, Luigi Di Maio: “Intesa in salita? A me risulta che tavolo stia andando bene” proviene da Il Fatto Quotidiano.