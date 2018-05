Lucifer 4 in onda su Netflix o Hulu? Tom Ellis annuncia novità per il futuro della serie

optimaitalia

(Di giovedì 17 maggio 2018) Continua la campagna social per concretizzare la possibilità di vedere4 presto sul piccolo schermo. Venerdì scorso, Fox hato la cancellazionedopo tre stagioni, e da allora i fan e Tomnon si sono mai arresi alla fine dello show. In questi ultimi giorni, l'attore gallese si è dato da fare per coinvolgere i media a pubblicizzare la campagna sui social con gli hashtags #Savee #PickUp.Nella giornata di ieri ha avuto modo di parlare con BBC Newsnight, a cui ha spiegato di comprendere la rabbia del pubblico per la cancellazione, e poi ha ringraziato Fox per aver dato loro l'opportunità di andare inper tre stagioni. Come già spiegato in precedenza, Tomha detto che la campagna mediatica sta portando i suoi primi frutti. La Warner Bros., studio che produce il drama, è in contatto con potenziali acquirenti per ...