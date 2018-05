Louis Vuitton e FIFA World Cup Russia 2018 | tre progetti unici da un sodalizio d' eccezione

Louis Vuitton : presentata la prima collezione di fragranze maschili : A volte basta chiudere gli occhi per essere trasportato dall'altra parte del mondo. Interiore, metaforico, immateriale: il viaggio non è una destinazione. E' uno spirito, un'essenza. Un movimento ...

Louis Vuitton : prima collezione di fragranze maschili : Si chiamano Les Parfums e sono ispirate al viaggio. Louis Vuitton presenta le sue fragranze maschili. Se il desiderio di ognuno è fuggire per avventurarsi verso terre sconosciute, allora Louis Vuitton, fin dal suo primo emblematico baule, ha accettato la sfida e promesso di accompagnare la curiosità dei viaggiatori nelle proprie esplorazioni. Il viaggio d’altra parte è un’impronta indelebile nella memoria, un’emozione che viene ...

Louis Vuitton punta sulle fragranze : in arrivo anche quelli da uomo : Cinque fragranze che spaziano da mood più eterei e leggeri a quelli più profondi e misteriosi e che saranno distribuite dal 31 maggio presso 250 selezionati negozi di Louis Vuitton in tutto il mondo. ...

Da Louis Vuitton ad Ikea : la sfida di Virgil Abloh - fondatore di Off-White : Sono interessato a continuare questo processo con una partnership importante con il brand', ha concluso quindi il creativo che, del resto, sta mostrando al mondo la sua versatilità con una lunga ...

Da Klein a Murakami - la mostra alla Fondation Louis Vuitton : Qual è il posto dell’uomo nell’universo, quali le sue relazioni con il mondo animale, con quello vegetale e con l’ambiente che ci circonda? A queste domande, mai così cruciali come oggi, cerca di dare risposta la mostra Au diapason du monde che accorpa una selezione di opere moderne e contemporanee allestite nelle numerose gallerie della Fondation Louis Vuitton di Parigi, ospitata dal 2014 nell’avveniristico edificio progettato dall’architetto ...

Fuorisalone 2018 - Milano invasa dai design victim. Dall’architettura celeste di Fornasetti alla casa futuristica di Louis Vuitton : La Statale si illumina d’immenso. E’ il fulcro del Fuori Salone, format di successo inventato negli anni ’90 da Gilda Boiardi, direttrice storica di Interni, il magazine di design che fa tendenza. E’ lei che nel cortile d’onore della Università fa gli onori di casa agli archistar: il filo conduttore di quest’anno è House in motion. E così lo studio d’architettura turco Tabanlioglu presenta un cubo fatto di bacchette metalliche, ...

Le sneakers da 4mila $ che celebrano Virgil Abloh da Louis Vuitton : Personalizzare sneakers per molti è un gioco, per alcuni è un lavoro, per altri come l’artista newyorkese Ceeze è un’opera d’arte a tutti gli effetti. La sua ultima creazione si chiama Off-Louis Air Jordan 1: un omaggio alla recente nomina dello stilista Virgil Abloh a direttore artistico delle collezioni uomo di Louis Vuitton. Le scarpe da basket Off-Louis Air Jordan 1 sono la sintesi di questo nuovo connubio stilistico. Il ...

Louis Vuitton : Francesca Amfitheatrof maître à penser per gioielli e orologi : ... con studi alla Central Saint Martins e globetrotter per vocazione - ha vissuto a Roma, Mosca, Londra e New York - Francesca Amfitheatrof è un cavallo di razza nel suo campo: è entrata nel mondo ...

Parigi - alla Fondazione Louis Vuitton la mostra 'Au diapason du monde' : Attingendo alla storia politica, culturale e sociale del Giappone, Takashi Murakami coltiva un mondo a sé stante, oscuro e favoloso allo stesso tempo, che combina l'estetica Kawaii con i riferimenti ...

Borse Louis Vuitton come vere : sequestrata la fabbrica del falso nel cuore di Napoli : La Guardia di Finanza ha sequestrato a Napoli, nel quartiere San Lorenzo, una fabbrica abusiva al cui interno sono stati sorpresi operai intenti nella fabbricazione di Borse contraffatte. La ...

Virgil Abloh è il nuovo designer del men's wear di Louis Vuitton : Insomma, anche il brand simbolo del lusso nel mondo deve rispondere alla cultura contemporanea in modi nuovi.

Perché Virgil Abloh guiderà la linea uomo di Louis Vuitton : L'azienda di lusso vuole attirare i millennials con uno degli stilisti di streetwear di maggior successo, collaboratore di Kanye West e fondatore di Off-White The post Perché Virgil Abloh guiderà la linea uomo di Louis Vuitton appeared first on Il Post.

Virgil Abloh nuovo direttore artistico Louis Vuitton Uomo : ... che ha lavorato con me da Fendi nel 2006, e sono entusiasta di vedere come la sua innata creatività e il suo approccio anticonformista lo abbiano reso così influente, non solo nel mondo della moda, ...

Virgil Abloh è il nuovo direttore creativo di Louis Vuitton Uomo - : 'Avendo seguito con grande interesse la crescita di Virgil nel mondo della moda, da quando ha iniziato a lavorare con me nel 2006 da Fendi, sono davvero felice di vedere come la sua creatività e il ...