Lo sguardo sul mondo del prossimo governo

Pitti Uomo 94 : lo sguardo P.O.P. sulla moda : Righe, pois e tanto, tantissimo colore. «Sarà una festa visuale e virtuale che stimolerà nuovi orizzonti della percezione e della prospettiva delle cose grazie alla curatela di Sergio Colantuoni», spiega Agostino Poletto direttore di Pitti Immagine. L’occhio vuole la sua parte ma la sostanza non mancherà. Per la 94 edizione di Pitti Uomo a Firenze – dal 12 al 15 giugno – tanti gli eventi e gli ospiti: dal P.O.P. Pitti Optical Power ...

“Guardate i suoi occhi!”. La investono e la sua faccia si ferisce : graffi - collarino e dolori dappertutto. Eppure - qualcosa non quadra e l’immagine risulta assurda e misteriosa : “Quello sguardo … assurdo” : Le fashion addicted sono pronte a tutto. Giovani blogger che impazzano sul web cercando di proporre agli utenti la recensione perfetta: sono ormai un popolo di ragazze inarrestabili. E assolutamente impavida e sprezzante del dolore è stata anche Shelby Pagan un’infermiera di pronto soccorso a Boston (Usa) e blogger che ha condiviso sui social media un selfie molto particolare. Nella foto la ragazza appare nel giorno in cui ha avuto un ...

“Guardate i suoi occhi!”. La investono e la sua faccia si ferisce : graffi - collarino e dolori dappertutto. Eppure - qualcosa non quadra e l’immagine risulta assurda e misteriosa : “Quello sguardo … assurdo” : Le fashion addicted sono pronte a tutto. Giovani blogger che impazzano sul web cercando di proporre agli utenti la recensione perfetta: sono ormai un popolo di ragazze inarrestabili. E assolutamente impavida e sprezzante del dolore è stata anche Shelby Pagan un’infermiera di pronto soccorso a Boston (Usa) e blogger che ha condiviso sui social media un selfie molto particolare. Nella foto la ragazza appare nel giorno in cui ha avuto un ...

Loro 1 - nella commedia farsesca di Sorrentino uno sguardo indulgente sul “guascone” Berlusconi e la sua corte : Loro 1 di Paolo Sorrentino è una raffinata farsa. E fa perfino molto ridere. Scurdámmoce ‘o passato. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Chi ha dato, ha dato, ha dato. Con il dittico su Silvio Berlusconi , o almeno in Loro 1 che esce il 24 aprile, è così. Il regista napoletano abbandona gli svolazzi estetizzanti da Oscar e ritrova ispirazione e ritmo da commedia farsesca che sembra naturalmente nelle sue corde, e in quelle dell’oramai fido ...

Tragedia di Pasquetta : l’orrore sul lago di Como. Maddalena - 6 anni da compiere - è sfuggita allo sguardo del nonno ed successo tutto in pochi attimi : La dinamica dell’accaduto dovrà ancora essere chiarita: procura e carabinieri sono già al lavoro. Quei portelloni che proteggono il vano motore, Erio Matteri, proprietario degli omonimi cantieri nautici di Lezzeno (Como), restauratore di imbarcazioni storiche li ha aperti e chiusi migliaia di volte. Per fare manutenzione, per mostrarli agli appassionati, per sentire il rumore che da sempre lo accompagna nelle sue giornate. Ieri, ...