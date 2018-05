huffingtonpost

: Berlusconi si dice 'molto preoccupato per quello che succede in Italia' e i suoi giornali (da 'Il Foglio' a 'Il Gio… - dellorco85 : Berlusconi si dice 'molto preoccupato per quello che succede in Italia' e i suoi giornali (da 'Il Foglio' a 'Il Gio… - Agenzia_Italia : Ora il #Governo gialloverde è più vicino. Forza Italia non romperà l'alleanza con la Lega se @matteosalvinimi farà… - noslot1 : RT @MPenikas: L'Italia gialloverde. Cosa prevede il Contratto di Governo M5S-Lega -

(Di giovedì 17 maggio 2018) La prima bozza, pubblicata in esclusiva da Huffpost, era deflagrata sul tavolo della trattativa frae M5S. Due giorni dopo, ilper ildel cambiamento dimostra di aver ascoltato la furia delle critiche che sono piovute su diverse parti del documento. Tre su tutte: il Comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, le modalità di uscita dall'euro, la richiesta di cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico. Molto è cambiato in due giorni, al tavolo tecnico prima e a quello dei leader poi.Non c'è più nulla di tutto questo. Ildescrive l'che vogliono Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Un libro dei sogni secondo alcuni. Un vademecum che dovrebbe accompagnare M5S eper i prossimi cinque anni di legislatura per ridurre drasticamente le tasse, rivedere il welfare e le pensioni, ridurre il peso ...