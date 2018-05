L' Italia giallo-verde Cosa prevede il Contratto di Governo M5S-Lega

Governo : Di Maio - presto voto on line - gazebo per colorare di giallo Italia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Questo week end invito tutti gli attivisti del MoVimento 5 Stelle a colorare l’Italia di giallo e riempire le piazze di gazebo e banchetti che informano i cittadini sui punti del contratto di Governo che stiamo per stipulare. I materiali verranno forniti a tutti i gruppi locali non appena il contratto sarà ultimato”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Informo anche tutti gli iscritti del ...

Governo : Di Maio - presto voto on line - gazebo per colorare di giallo Italia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Questo week end invito tutti gli attivisti del MoVimento 5 Stelle a colorare l’Italia di giallo e riempire le piazze di gazebo e banchetti che informano i cittadini sui punti del contratto di Governo che stiamo per stipulare. I materiali verranno forniti a tutti i gruppi locali non appena il contratto sarà ultimato”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Informo anche tutti gli iscritti del ...

Berlusconi ‘riabilitato’ vuol spaccare il Governo gialloverde/ Forza Italia e FdI : “M5s è inaffidabile” : Berlusconi "riabilitato" vuole spaccare il Governo gialloverde di Salvini e Di Maio: Forza Italia e Fratelli d'Italia uniti, "M5s sono inaffidabili". Le mosse nel Centrodestra(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:32:00 GMT)

Juve - settima meraviglia : pari 0-0 a Roma - è ancora scudetto. Bianconeri campioni d'Italia - giallorossi in Champions : La Juventus entra nella storia vincendo il settimo scudetto di fila. Con il pari 0-0 all'Olimpico contro la Roma i Bianconeri di Massimiliano Allegri si confermano campioni d'Italia con una...

Roma - Baldissoni : 'Ricavi per 240 milioni : nuovo record'. Giallorossi secondo club in Italia : Numeri record per la Roma . Nuymeri comunicati agli azionisti durante l'ultima assemblea. Il dg Baldissoni risponde agli azionisti Giallorossi: 'Quest'anno avremo un risultato finale migliore rispetto ...

M5S si rafforza - la Lega supera il 20%. Al 44% degli Italiani piace l'idea di un governo giallo-verde : Il Movimento Cinque Stelle che si rafforza, salendo a quota 34%. E la Lega che vola e supera il 20%. È la fotografia che emerge dalla media dei sondaggi realizzata da YouTrend, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Agi. Allo stesso tempo, cresce il favore degli elettori per un governo giallo-verde (M5S-Lega), con un gradimento che raggiunge il 44%.I sondaggi danno i Cinque Stelle intorno al 34%, mentre la Lega sfonda, seppur di ...

Spagna - Italiano trovato morto a Barcellona : è giallo : E' mistero a Barcellona per la morte di un uomo di Uri, in provincia di Sassari. Francesco Masia, 34 anni, cameriere, è morto ieri sera nella città catalana. Era partito per Barcellona otto anni fa ...

Barcellona : giallo per la morte di un Italiano : giallo a Barcellona per il decesso di un cameriere italiano di 34 anni, originario di Uri, centro di tremila abitanti in provincia di Sassari, in Sardegna.Francesco Masia, questo il nome dell'uomo, viveva e lavorava a Barcellona da otto anni. Ieri sera è stato trovato morto ma le cause e le circostanze del decesso sono ancora tutte da appurare.Il giovane secondo i media locali alcuni giorni fa sarebbe rimasto coinvolto in una rissa. Non è ...

Italiano di 34 anni muore a Barcellona : disposta l'autopsia - è giallo : E' avvolta dal mistero la morte di un Italiano a Barcellona. Francesco Masia, 34 anni, di Uri, in provincia di Sassari è morto il 10 aprile sera nella città catalana. I familiari sono stati avvisati in piena...

Mafie - dialetto e regionalismi : così il giallo Italiano conquista la Francia : Ed è così: la complessità del mondo non si racconta dall'alto, col tutto, ma aggiungendo piccole tessere, che sono le letterature regionali, per completare il mosaico di un intero Paese'. È già ...

Al via a Lione il Salone del 'libro giallo' - Italia protagonista : Roma, 5 apr. , askanews, Lione da domani all'8 aprile diventa la capitale del 'libro giallo' con la 14esima edizione del Salone 'Quais du Polar', il festival internazionale dedicato alla letteratura '...

CAMERUN - LIBERATI 5 TURISTI ItaliaNI/ Sequestro lampo : coinvolti anche 7 svizzeri - giallo sulle modalità : CAMERUN, LIBERATI 5 ostaggi ITALIANI sequestrati: necessario l'intervento dell'esercito per liberare il gruppo di 12 TURISTI, lo annuncia il ministro Issa Tchiroma Bakary(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:02:00 GMT)

Trovato morto l'Italiano scomparso in Turchia Ma la sua fine è un giallo : finita nel modo peggiore. Niente più illusioni. Le paure che si volevano scacciare, l'incubo al quale non si voleva credere, si è materializzato. Nel modo più crudele possibile. Alessandro Fiori, il ...

Giallo sull’uscita iOS 11.3 in Italia - ma un’app gratuita ci preparerà al meglio : Grande delusione in queste ore per gli utenti in possesso di un iPhone o iPad compatibile con l'aggiornamento iOS 11.3, visto che pubblico e addetti ai lavori erano praticamente certi che questo passo sarebbe stato fatto ieri 27 marzo, a margine di un evento ufficiale organizzato da Apple. Non ci nascondiamo ed anche noi di OptiMagazine abbiamo avanzato l'ipotesi, come riportato nei giorni scorsi, ma evidentemente gli ultimissimi imprevisti ...