L’Italia dei sentieri sconosciuti | dal 23 Maggio al 3 Giugno le Giornate Nazionali delle

Camerlenghi (AIGAE) : “Faremo conoscere L’Italia dei sentieri - la vedremo e la percorreremo” : “vedremo l’Italia dei sentieri che una volta univano borghi e paesini. In Piemonte, un tempo antichi sentieri riunivano in un’unica comunità la gente dei borghi di Pratolungo e Sottovalle, in provincia di Alessandria. Oggi la viabilità è cambiata e i due paesi sono separati da colline ricoperte di boschi rigogliosi e ricchi di fascino. Noi seguiremo questi sentieri, entreremo e vedremo i due borghi. In Puglia c’è la Valle degli Eremi. A San ...

Xylella - Pm10 e rifiuti nucleari : L’Italia deferita (tre volte) alla Corte di Giustizia europea Scorie : mappa segreta dei siti : Al giudizio della Corte di Lussemburgo per non aver pienamente applicato le misure europee, che prevedono, l’abbattimento delle piante malate. Violate anche le norme europee antismog per lo sforamento dei valori del biossido di azoto

Inventario nazionale delle emissioni in atmosfera dei gas serra : L’Italia raggiunge gli obiettivi di riduzione al 2020 : In Italia, per il 2017, le prime stime delle emissioni mostrano una diminuzione pari allo 0.3%, a fronte di un incremento del PIL pari a 1,5%, che conferma il disaccoppiamento in Italia tra la crescita economica e le emissioni di gas serra. Tale andamento sembra confermato anche nel primo trimestre del 2018. Nel 2016, le emissioni totali di gas serra sono diminuite del 17,5% rispetto al 1990, passando da 518 a 428 milioni di tonnellate di CO2 ...

L’Italia dei sapori alla Fiera Campionaria di Padova 2018 : Undici regioni rappresentano fino a domenica 20 maggio a Padova il meglio della tipicità dell’enogastronomia italiana nel Salone dei sapori e del turismo enogastronomico che al padiglione 7 della Fiera Campionaria offre ai visitatori degustazioni e possibilità di acquisto (ingresso gratuito agli 11 padiglioni dalle ore 16,30 alle 24 nei feriali e dalle 10 alle 24 nel week-end). Oltre alle proposte per la casa, per i bambini (oggi lunedì dalle ...

Ciclismo femminile - L’Italia prova il percorso dei Mondiali. Longo Borghini : “Molto duro”. Salvoldi : “Tracciato a esaurimento” : La Nazionale Italiana di Ciclismo femminile ha testato il percorso dei Mondiali 2018 che si disputeranno a Innsbruck (Austria) dal 22 al 30 settembre. Il CT Dino Salvoldi, che aveva già effettuato una ricognizione insieme a Davide Cassani, ha portato con sé Sofia Bertizzolo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Tatiana Guderzo, Elisa Longo Borghini e Soraya Paladin per avere delle prime indicazioni importanti. Ricordiamo che le ragazze elite ...

Rugby : L’Italia affronterà la Francia il 30 agosto 2019 nel terzo test match in vista dei Mondiali : Sarà dunque la Francia una delle rivali della Nazionale Italiana di Rugby nell’estate del 2019, in vista dei Mondiali in Giappone, il cui calcio d’avvio sarà dato il 20 settembre. Il match è stato fissato il 30 agosto del prossimo anno, per l’esattezza. Il programma di avvicinamento della selezione nostrana prevede 4 test match prima di arrivare nella fase a gironi della rassegna iridata. Si tratta di tre incontri esterni (10, ...

Da Sorico ai Casamonica - è ancora L’Italia dei Promessi Sposi : l’Italia è terreno fertile per il crimine per vari motivi. Uno storico e che ne ha segnato il rapporto con le istituzioni: siamo una nazione relativamente giovane, diventata Regno poco più di 150 anni fa e Repubblica nel secondo dopoguerra. Per unirci in un solo Paese abbiamo messo assieme un coacervo di territori diversi tra loro per geografia e storia. Una mancata omogeneità culturale ha condizionato il rapporto tra i cittadini e lo Stato. Un ...

Da Sorico alla Romanina - è ancora L’Italia dei Promessi Sposi : l’Italia è terreno fertile per il crimine per vari motivi. Uno storico e che ne ha segnato il rapporto con le istituzioni: siamo una nazione relativamente giovane, diventata Regno poco più di 150 anni fa e Repubblica nel secondo dopoguerra. Per unirci in un solo Paese abbiamo messo assieme un coacervo di territori diversi tra loro per geografia e storia. Una mancata omogeneità culturale ha condizionato il rapporto tra i cittadini e lo Stato. Un ...

Prezzo per L’Italia dei Samsung Galaxy A6 e A6 Plus : quando sarà possibile comprarli : Sono stati ufficializzati anche in Italia i nuovi Samsung Galaxy A6 e A6 Plus, con un comunicato da poco pubblicato sull'edizione nostrana del portale 'news.Samsung.com'. Le schede tecniche, così come i rispettivi prezzi di vendita (che vi sveleremo più avanti), collocano i due dispositivi nella fascia medio-bassa, a metà strada tra gli ottimi Galaxy A8 e gli entry-level Galaxy J. A differenza di quanto verificatosi con i Galaxy A8 (2018), ...

È morto Ermanno Olmi - regista dei tanti volti delL’Italia : (foto: Getty) Si è spento in queste ore ad Asiago, dove era stato ricoverato d’urgenza lo scorso venerdì, il regista bergamasco Ermanno Olmi. Gravemente malato da parecchio tempo, aveva 87 anni. Nato infatti nel 1931 a Bergamo, si trasferì presto a Milano (da un quartiere cittadino prenderà il titolo la sua autobiografia, Ragazzo della Bovisa) per seguire i corsi dell’Accademia d’Arte Drammatica e inseguire poi la carriera da ...

Blitz di un gruppo estremista di destra francese contro la rotta dei migranti dalL’Italia : Blitz di un gruppo estremista di destra francese contro la rotta dei migranti dall’Italia Striscioni per fermare il flusso “clandestino” e poi un muro “virtuale” sulle Alpi Continua a leggere

Astrofisica - Marica Branchesi tra le 100 persone più influenti al mondo : “L’Italia deve sapere il valore dei suoi scienziati - ma non sa riconoscerli” : Marica Branchesi, l’Astrofisica italiana che ha “ascoltato” le onde gravitazionali, figura nella lista delle cento persone più influenti al mondo secondo la rivista Time. Professore associato del Gran Sasso Science Institute (Gssi), Branchesi lavora nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) ed è membro della collaborazione Virgo. A dicembre 2017 è stata inserita nella Top ...

Scherma - Europei Under23 : L’Italia chiude con l’oro dei fiorettisti e l’argento delle sciabolatrici : Giornata di chiusura ai Campionati Europei Under23 di Yerevan ed è una fine dolce per l’Italia, che festeggia la medaglia d’oro nella prova a squadre del fioretto maschile e l’argento nella sciabola femminile. I fiorettisti, dunque, conquistano il titolo europeo: il quartetto formato da Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Guillaume Bianchi e Davide Filippi si è laureato campione dopo aver sconfitto in finale la Russia con ...

Scherma - Europei Under23 : L’Italia chiude con l’oro dei fiorettisti e l’argento delle sciabolatrici : Giornata di chiusura ai Campionati Europei Under23 di Yerevan ed è una fine dolce per l’Italia, che festeggia la medaglia d’oro nella prova a squadre del fioretto maschile e l’argento nella sciabola femminile. fiorettisti, dunque, che conquistano il titolo Europei. Il quartetto formato da Damiano Rosatelli, Francesco Ingargiola, Guillaume Bianchi e Davide Filippi si è laureato campione dopo aver sconfitto in finale la Russia ...