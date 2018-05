L’Europa chiede all’Italia di ridurre lo smog Attenti alle ideologie

La vergogna delL’Europarlamentare Ciocca - che chiede il conto a un malato su un letto d’ospedale : L'onorevole leghista Angelo Ciocca si presenta in un ospedale pubblico per "presentare il conto" a un albanese operato per una pallottola presa durante un tentativo di furto. Per un pugno di voti.Continua a leggere