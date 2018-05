L' Europa cambia la definizione di Pmi | ma così si penalizzano le vere piccole e medie

Governo - Salvini contro l’Europa : “Più ci minacciano più ci danno forza. Prima gli italiani - o si cambia o si vota” : “Minacce, insulti e ricatti non ci spaventano, ci danno forza! Prima gli italiani, o si cambia o si vota”. Queste le parole con cui il leader della Lega Matteo Salvini accompagna un video di 13 minuti trasmesso in diretta facebook dopo l’incontro con Luigi Di Maio. “Se c’è un margine per trasformare in fatti i sogni e le speranze, allora si parte. Se non c’è margine, se non c’è accordo, l’unica parola ...

Ue : Furlan - importante richiamo Mattarella - cambiare Europa del rigore : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – ‘Il richiamo di oggi del Presidente della Repubblica Mattarella a rilanciare il progetto di costruzione europea e’ molto importante e per questo dovrebbe assunto come uno degli impegni programmatici delle forze politiche che intendono dare un Governo al nostro paese”. Lo sottolinea la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. ‘Come giustamente ha sottolineato oggi il Presidente ...

JUVENTUS MILAN : COSA CAMBIA PER L'Europa LEAGUE/ Regole e scenari : in molti rivorrebbero la Coppa delle Coppe : JUVENTUS-MILAN: COSA CAMBIA per L'EUROPA LEAGUE. Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia... Atalanta e Fiorentina in allerta: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:56:00 GMT)

Juventus-Milan : cosa cambia per l'Europa League/ Regole e scenari : se i rossoneri vincono la Coppa Italia... : Juventus-Milan: cosa cambia per l'Europa League. Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia... Atalanta e Fiorentina in allerta: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:49:00 GMT)

Solo chi ama l'Europa può? lottare per cambiarla : Oggi è il 9 maggio, giorno dell'Europa Unita. Il 9 maggio del 1950, il Ministro degli affari esteri francese Robert Schuman, nato lussemburghese e di nazionalità tedesca, divenuto poi francese grazie al Trattato di Versailles, pronunciò quella che sarebbe diventata la sua famosa Dichiarazione, presentando il piano con il quale proponeva di mettere sotto un'alta autorità la produzione dei due materiali indispensabili ...

De Laurentiis contro tutti : "Var - arbitri ed Europa è ora di cambiare le regole" : Il patron del Napoli che domani sfida i granata: 'Inter-Juve non ha alterato nulla. Noi senza benzina' Cinque giorni di silenzio quasi assoluto e poi Aurelio De Laurentiis è uscito allo scoperto e ha ...

Grillo : ‘Ho proposto referendum su Euro. Italia s’esprima’. Di Maio : ‘E’ spirito libero - linea M5s su Europa non cambia’ : “Ho proposto un referendum per la zona Euro. Voglio che il popolo Italiano si esprima. Il popolo è d’accordo? C’è un piano B? Bisogna uscire o no dall’Europa?” Beppe Grillo, intervistato dal mensile Putsch, è tornato a parlare di consultazioni tra i cittadini per decidere il ruolo dell’Italia nell’Unione europea. E se il primo ad attaccarlo è stato Matteo Renzi (“M5s fa le capriole“), poco dopo è ...

Il Var in Europa può cambiare la storia : errori decisivi - Roma danneggiata : Il Var in Europa può cambiare la storia: errori decisivi, Roma danneggiata Il Var in Europa può cambiare la storia: errori decisivi, Roma danneggiata Continua a leggere

Brexit sta cambiando le alleanze in Europa : Il Regno Unito era portavoce di alcune istanze molto precise sull'economia e il commercio, e ora i suoi ex alleati si stanno guardando intorno The post Brexit sta cambiando le alleanze in Europa appeared first on Il Post.

Agnelli attacca : “Serve il Var anche in Europa. E il designatore Uefa va cambiato” : Il presidente bianconero attacca dopo il ko col Real: "Per avere imparzialità si va a colpire le italiane in maniera scientifica" L'articolo Agnelli attacca: “Serve il Var anche in Europa. E il designatore Uefa va cambiato” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Europa - rivoluzione streaming : da aprile cambia tutto : Adesso, dopo la decisione presa dall'Unione europea, il concetto di 'Home, sweet home' perderà di valore, almeno per quanto riguarda i contenuti in streaming, di cui si sono acquisiti i diritti di ...

Champions ed Europa League - si cambia : 4 sostituzioni e nuovi orari : Champions ed Europa League, si cambia: 4 sostituzioni e nuovi orari Variazioni importanti nelle competizioni Uefa a partire dalla prossima stagione: ecco tutto quello che c’è da sapere Continua a leggere