LETTURE Cari fanatici | le parole di Amos Oz contro la catastrofe

ilsussidiario

: Cari amici napoletani oggi alle 19:00 sarò a piazza Dante a parlare de #ilbuiosuparigi con @giacomos. Letture di Orlando Cinque. Vi aspetto! - giopank : Cari amici napoletani oggi alle 19:00 sarò a piazza Dante a parlare de #ilbuiosuparigi con @giacomos. Letture di Orlando Cinque. Vi aspetto! - Lycia18 : ... sono trascorsi 4 lunghi anni di letture e confronti. La passione non basta per portare avanti un bel progetto c… - Roberta_c80_ : RT @garzantilibri: Buona #domenica e buone letture, cari amici! -

(Di giovedì 17 maggio 2018) A 14 anni dalla pubblicazione di "il fanatismo",Oz torna sull'argomento, sempre attualissimo, della religione in Israele e Palestina con "". LUIGI CAMPAGNER(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 06:09:00 GMT)STRAGE IN PALESTINA/ Le scelte di Netanyahu e Trump allontanano la pace, di C.J. Wulff/ Il "segreto" del libro che Shimon Peres ha donato a Francesco, di L. Campagner