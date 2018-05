ilsussidiario

: LETTURE/ Al Green, 'l'ultimo cantante soul': il reverendo che reinventò la musica black - SenzaSuonoMusic : LETTURE/ Al Green, 'l'ultimo cantante soul': il reverendo che reinventò la musica black - artdielle : @LibroeTe @lanavediteseoed @simplexmens @BiancaGaravelli @giulianasonnati @darlo_chris Marzia è una delle mie pross… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Non molto conosciuto in Italia, Alè stato uno dei massimi esponenti della più autentica musicae anche l'vero interprete di questo genere. PAOLO VITES(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 06:27:00 GMT)LARRY CAMPBELL & TERESA WILLIAMS/ Da Nashville a New York City, le radici dell'american music in concerto/ "Abbassa quello stereo!": sulla strada della musica con un papà rock