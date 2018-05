L’età adulta dell’Europa

ilfoglio

(Di giovedì 17 maggio 2018) L’Unione europea si è arresa all’evidenza: gli Stati Uniti rimangono l’unica superpotenza anche con il “capriccioso” Trump come presidente. Sulle sanzioni in Iran o i dazi su alluminio e acciaio, l’Europa non ha la forza né l’interesse di lanciarsi in una battaglia contro l’America. Durante il summi