L’enorme colonna di fumo del vulcano Kilauea Le immagini dalle Hawaii

(Di giovedì 17 maggio 2018) Unadi cenere alta oltre 4 chilometri si è alzata dal. È allarme a Big Island, la più grande isola dell’arcipelago delle, perché secondo gli esperti dell’US Geological Survey indica un’eruzione significativa imminente. Ladipotrebbe estendersi fino a 20 chilometri dal cratere danneggiando il traffico aereo. C’è anche il pericolo di soffocamento da anidride solforosa. L’eruzione è la continuazione di quella in atto nell’isola delledal 3 maggio. Dopo l’eruzione una scossa di terremoto di magnitudo 6.9 è stata registrata a Big Island, la più forte mai registrata dal 1975. A Pahoa nel Leilani Estates, la terra si è spaccata in due. Una fessura di fuoco rosso lunga 150 metri ha attraversato boschi e zone abitate, con spruzzi di lava alti metri. Le perdite per il turismo, uno dei maggiori introiti per l’economia della ...