Lega-M5S | Salvini | «Né io né Di Maio premier»

M5S-Lega - contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Salvini : «nè io nè Di Maio premier» : Nell'ultima bozza di programma vistata dai leader Salvini e Di Maio, cancellato ogni riferimento alla moneta unica e rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo (due anni). Sul premier trattativa a oltranza. Mosca apprezza l’asse Lega-Cinque ...

Piazza Affari - il contratto M5S-Lega fa crollare Mps. Si allenta lo spread : Piazza Affari in altalena per tutta la seduta chiude a +0,3%. Londra chiude ai massimi storici (+0,7%). Mps ko affossata dalla possibilità che un Governo Lega-M5S «ridefinisca gli obiettivi» dell'istituto. L'interesse da parte dei fondi spinge il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro viaggia a quota 1,18, il petrolio continua a correre...

Un conto da 100-150 miliardi di euro. Il costo del Contratto M5S-Lega è salatissimo : Quota 100 per le pensioni, reddito di cittadinanza, taglio di Irpef e Ires, sterilizzazione dei rialzi Iva. I macrocapitoli del Contratto di governo Lega-Movimento 5 Stelle valgono già da soli più di una manovra finanziaria, ma alle voci di spesa su cui si è imperniata la campagna elettorale se ne aggiungono ora altre, moltissime, che fanno lievitare i costi del programma ad importi a tre cifre. Considerando le stime sulle ...

Contratto e accordo di governo - ultima curva : M5s e Lega mirano a finire lunedì - dopo voto e gazebo : Filtrano nuove anticipazioni delle 39 pagine per 29 punti. Al centro i temi economici, sul filo dell'equilibrio con l'Ue, con taglio agli sprechi, ricorso al deficit, revisione dei trattati, flat tax ...

M5S e Lega discutono anche di Mps e il titolo crolla in Borsa : La trattativa di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega ora fa tremare pure MontePaschi. A tirare in ballo la banca è Claudio Borghi, responsabile economico del Carroccio, che annuncia provvedimenti. In particolare un eventuale governo gialloverde starebbe pensando al cambio della governance, nonostante l'ipotesi non sia nel contratto. "È abbastanza probabile, quasi naturale pensarlo, ma è inutile metterlo nel contratto", spiega Borghi, "è ...

Sostegno - quale futuro per i docenti da parte di Lega e M5S? : Con l’avvento del nuovo Governo, sono previste soluzioni riguardo il Sostegno ed il sovraffollamento delle classi. Nonostante negli ultimi anni il nostro paese abbia visto un netto calo di nascite, la questione delle ‘classi pollaio’ è purtroppo una realtà. Il tutto si spiega tramite i continui tagli e la riduzione del numero delle classi che […] L'articolo Sostegno, quale futuro per i docenti da parte di Lega e M5S? ...

Contratto di Governo Lega-M5s - manca solo Premier/ Salvini “sarà persona seria” : Di Maio “domani voto online” : Governo, ultime notizie live: Contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome Premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:20:00 GMT)

Le ipocrisie di Lega e M5s sul regolamento di Dublino - dopo il no alle modifiche - : Roma. "E' necessario il superamento del regolamento di Dublino. Il rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità sancito dal Trattato sul funzionamento dell'Ue deve essere garantito ...

Contratto M5S-Lega - l’ultima bozza : inseriti i Diplomati magistrali : Importanti aggiornamenti sulla bozza finale (o quasi) del Contratto di governo fra la Lega di Matteo Salvini e il Movimento pentastellato di Luigi Di Maio. Fra gli argomenti presenti, la questione sulle classi pollaio e dei Diplomati magistrali. Ultim’ora 17/5. L’ultima bozza di Contratto la pubblica in queste ore AdnKronos: presenti le classi pollaio e […] L'articolo Contratto M5S-Lega, l’ultima bozza: inseriti i ...

Il programma di governo Lega-M5s in 18 punti : Ultime modifiche in corso al contratto di governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle, ma il grosso del programma è stato stabilito. Ecco i principali punti stabiliti dagli sherpa dei due partiti al ...

Mps - Padoan su parole Borghi - programma M5s/Lega : "Non distruggere... : Il ministro uscente dell'Economia Pier Carlo Padoan ha lanciato un grido di allarme su Monte dei Paschi di Siena, invitando 'a non distruggere fiducia e risparmi' dopo le dichiarazioni a Reuters del responsabile economico ...

Sondaggi Elettorali Politici : Centrodestra al 42%/ Governo Lega-M5s : per il 20% dura solo fino ad Autunno 2018 : Sondaggi Elettorali Politici, Fabbrica Politica: Centrodestra al 42%, M5s sotto al 30%. Quanto dura il Governo Lega-Di Maio? Per il 20% solo fino all'Autunno 2018(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 20:07:00 GMT)

Da “Tototruffa” alla “Casa di carta” - il cinema che ispira il contratto Lega-M5s : E’ un “programma bomba”, il più ambizioso di sempre. Se poi l’accordo dovesse saltare, Salvini e Di Maio possono sempre riciclarselo come script per la terza stagione della “Casa di carta” su Netflix, già annunciata dal regista Jesus Colmenar come “qualcosa di brutale, speciale, molto potente”. Perf