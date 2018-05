Lega-M5S | Salvini | «Né io né Di Maio premier» Stretta finale | lunedì parola al Quirinale

Governo M5s- Lega - Salvini : 'Il premier? Né io né Di Maio. Se non si chiude lunedì parola a Mattarella' : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] Di Maio e Salvini sono lontani dalla soluzione di chi sarà il nuovo premier. L'ipotesi più ...

Governo M5s- Lega - Di Maio : “Abbiamo creato la base per il governo. Stiamo ragionando sul nome del premier” : Manca ancora l’accordo sul nome del premier? “Adesso Stiamo ragionando . E’ la cosa che dobbiamo ancora dirimere, ma sono sicuro che troveremo una soluzione. Vi dico che sono molto fiducioso perché, creata la base del Governo , il premier non sarà un problema. Non vi dico nient’altro”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio , arrivando a Monza, a casa dell’imprenditore Sergio Bramini. “Qui oggi potrebbe essere uno ...

L'Italia giallo-verde. Cosa prevede il Contratto di Governo M5S- Lega : La prima bozza, pubblicata in esclusiva da Huffpost, era deflagrata sul tavolo della trattativa fra Lega e M5S. Due giorni dopo, il Contratto per il Governo del cambiamento dimostra di aver ascoltato la furia delle critiche che sono piovute su diverse parti del documento. Tre su tutte: il Comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, le modalità di uscita dall'euro, la richiesta di cancellazione di 250 miliardi di debito ...

Piazza Affari - il contratto M5S- Lega fa crollare Mps. Si allenta lo spread : Piazza Affari in altalena per tutta la seduta chiude a +0,3%. Londra chiude ai massimi storici (+0,7%). Mps ko affossata dalla possibilità che un Governo Lega-M5S «ridefinisca gli obiettivi» dell'istituto. L'interesse da parte dei fondi spinge il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro viaggia a quota 1,18, il petrolio continua a correre...

M5S e Lega discutono anche di Mps e il titolo crolla in Borsa : La trattativa di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega ora fa tremare pure MontePaschi. A tirare in ballo la banca è Claudio Borghi, responsabile economico del Carroccio, che annuncia provvedimenti. In particolare un eventuale governo gialloverde starebbe pensando al cambio della governance, nonostante l'ipotesi non sia nel contratto. "È abbastanza probabile, quasi naturale pensarlo, ma è inutile metterlo nel contratto", spiega Borghi, "è ...