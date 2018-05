Lega -M5S - non c'è intesa sul premier. Di Maio : 'Il nome nei prossimi giorni' : Il nome del premier del governo M5S-Lega ancora non c'è. 'Sono stati sciolti tutti i nodi' sul contratto e 'nei prossimi giorni scioglieremo quello sul premier', ha detto Luigi Di Maio . Salvini. '...

GOVERNO M5S- Lega : DI MAIO “DOMANI VOTO ONLINE SU CONTRATTO”/ Vice Salvini : “verso premier terzo” : GOVERNO , ultime notizie live: contratto M5S-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di MAIO per il nome premier , forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:30:00 GMT)

Delrio : “M5S- Lega vera Destra” : Il comitato di conciliazione parallelo al consiglio dei ministri? Come il gran consiglio del fascismo. Ci va giù duro Graziano Delrio , ministro dei Trasporti uscente e neocapogruppo alla Camera del Partito Democratico. L’ex sindaco di Reggio Emilia, intervistato da Radio Capital nel corso del programma Circo Massimo, ha mostrato tutta la sua preoccupazione per il potenziale accordo di governo tra Movimento5Stelle [VIDEO] e Lega. Secondo Delrio ...

EMILIO CARELLI PREMIER? “A DISPOSIZIONE DI M5S”/ Le mosse per il Governo con la Lega : Giorgetti l’alternativa : EMILIO CARELLI , chi è il possibile premier. Il giornalista berlusconiano che mette d'accordo M5s e Lega : ha scalato i pentastellati ed è un ponte con Forza Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:10:00 GMT)

Macron : " Lega -M5S? Paradossali - ma Mattarella Lega to all'Ue" : In Italia stanno andando al governo 'forze eterogenee e Paradossali '. A dirlo è Emmanuel Macron , che da Sofia - dove partecipa al vertice Ue sui Balcani occidentali - commenta quello che sta ...

Lega-M5s - un contratto economico per un affare politico : I negoziati per l'alleanza di governo M5s-Lega sono stati interpretati dagli stessi protagonisti secondo una figura del diritto privato: il contratto. Non abbiamo assistito a generici negoziati per un'...