Lega-M5S | niente intesa sul premier Di Maio | «Il nome nei prossimi giorni» Nel

Borsa - Mps crolla sul contratto M5S-Lega : 'Ridefinire gli obiettivi' : ... l'indice Ftse Italia perde quasi il 2%, mentre le big del settore vengono colpite dalle vendite sul FtseMib per i timori relativi alla politica finanziaria che potrà seguire il nuovo governo. ...

Putin ringrazia. Fonti del Cremlino : Stop alle sanzioni? "Buon segno da Lega e M5S" : La volontà di ritirare immediatamente le sanzioni Ue alla Russia inclusa, secondo le prime indiscrezioni, nel contratto di governo fra Lega e Movimento 5 Stelle è un "buon segno" anche se l'Italia sarà chiamata a uno "sforzo maggiore" in sede europea se davvero vuole che le sanzioni vengano abolite. Lo dice all'ANSA una fonte vicina al Cremlino."Non è possibile per nessuno Stato membro dell'Ue decidere in modo ...

M5S-Lega : "contratto di governo entro stasera"<br>Di Maio : "passi avanti sul premier" : 14.37 - Sul programma Lega-M5s, cioè sul contratto di governo, ci sono da limare ancora alcuni punti mentre sul premier non si è ancora raggiunta la quadra fanno sapere fonti della Lega dopo il vertice Salvini-Di Maio a Montecitorio. Come sempre in questi ultimi giorni quello che vuole apparire più ottimista è Luigi Di Maio che a chi gli chiede come è andato l’incontro con Salvini risponde "bene, bene". Di Maio spiega che il contratto di ...

Lega-M5S - resta il nodo del premier. Di Maio : 'Stiamo ancora trattando - ma contratto sarà chiuso in serata' : Programma quasi chiuso con reciproca soddisfazione e passi avanti sul nome del premier. 'Sul contratto oggi con Salvini abbiamo risolto gran parte delle questioni dirimenti che trovavano ancora ...

Nel programma M5s-Lega modifiche pure al Jobs Act : ... sono state di fatto ignorate le parole del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia che solo ieri aveva affermato: 'Sono provvedimenti che hanno dato effetti sull'economia reale grazie alla ...

Lega - M5S : «Contratto chiuso in serata». I due leader forse al Colle lunedì| : È terminato l’incontro Di Maio e Salvini. L’accordo sul programma è stato siglato, ma ha bisogno ancora di qualche limatura. Dopo il calo di ieri, Piazza Affari in rialzo|

Contratto Lega-M5s - su carceri e migranti sembra il Far west : Del Contratto, ancora in via di lavorazione, tra Lega e Cinque stelle si è già detto tutto. La stretta sulla reazione penale è netta (e insensata) come ci si aspettava dalla prima (meno dal secondo). La sregolatezza da Far west che si vorrebbe introdurre con l’allargamento della legittima difesa – un tema che, con le sue esigenze di valutazione e bilanciamento, nella storia del pensiero giuridico è stato affrontato dalle migliori menti e che non ...

Governo - Lega e M5s chiudono contratto/ Di Maio “lunedì al Colle - premier? Si ragiona”. Salvini “andata bene” : Governo, ultime notizie live: contratto M5s-Lega pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:42:00 GMT)

Governo - M5s : trattativa finita - Lega - non ancora : Modificato, fra le altre, il punto sulla Tav, reso meno specifico: è stato eliminato il tema del terzo valico - È un Di Maio ottimista quello che aggiorna i giornalisti a Montecitorio alla fine di una ...

Quanto dobbiamo preoccuparci per il “governo del cambiamento” Lega – M5s? : La bozza di contratto di governo è assolutamente credibile, nel senso che rispetta in pieno quello che è il terreno comune su cui può nascere un esecutivo giallo-verde. Un governo del fare, dai tratti fortemente autoritari e con politiche illiberali, in cui il consenso popolare sia usato come un grimaldello per scardinare prassi e consuetudini. Ma soprattutto, per cementare i due elettorati intorno a una ideologia aggressiva ed escludente, che ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - finito il vertice. Il M5s : 'Contratto chiuso'. La Lega smentisce : tensione alle stelle : Si è concluso poco dopo le 13.30 l'ultimo , e forse definitivo, vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla definizione dell'accordo di governo. Trionfale il Movimento 5 stelle , per il quale '...

Governo M5s-Lega : trovato un accordo tra Salvini e Di Maio - ma serve ancora tempo : Governo M5s-Lega, limature e ultimi dettagli. Nuovo incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che oggi cercheranno di mettere una firma...