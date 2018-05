Lega | M5S e Unione europea | le parole del commissario e la questione democratica

Blastingnews

(Di giovedì 17 maggio 2018) A leggere le dichiarazioni di autorevoli membri della Commissioneche invitano l’Italia a rimanere ancorata agli attuali binari di politica economica, sorgono una serie di dubbi. È soprattutto l’intervento di Valdis Dombrovskis, vicepresidente dell’esecutivo dell’Ue con dealla stabilità finanziaria, a destare più di una perplessità. Che cosa ha detto ileuropeo Che ha detto il lettone Dombrovskis? Che per quanto riguarda il governo a cuie M5S stanno tentando di dare vita, «l'approccio rispetto alla stabilità finanziaria deve essere quello di rimanere nel corso attuale». In un colpo solo, Dombrovskis ha: 1) sentenziato che per quanto riguarda la materia di sua competenza, le elezioni in Italia si potevano anche evitare, visto che non c’è altra via se non quella di «rimanere nel corso attuale»; 2) reso più tesa ladei rapporti tra gli organismi ...