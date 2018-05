Left Behind La Profezia | film stasera in tv 21 maggio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: No Left Behind o Nicolae Carpathia controla tudo que vai pra TV - Benjamin_Rec : No Left Behind o Nicolae Carpathia controla tudo que vai pra TV - Sei_Mani : Sei Mani Genius Desk. No one left behind. - Dynamite_Crypto : ?? 'The fast movers will reap exponential benefits. Don't get left behind.' ' Why ICO's good for entrepreneurs, in… -

(Di giovedì 17 maggio 2018)Laè ilin tv lunedì 212018 in onda in prima serata su Rai 2. La pellicola di genere catastrofico è diretta da Vic Armstrong con protagonista Nicolas Cage. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVLain tv: scheda TITOLO ORIGINALE:GENERE: azione, thriller ANNO: 2014 REGIA: Vic Armstrong CAST: Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Cassi Thomson, Lea Thompson, Nicky Whelan, Jordin Sparks DURATA: 110 MinLain tv:La giovane Chloe va a trovare per il suo compleanno il padre Rayford (Nicolas Cage), un pilota di aerei. Questi però non sa della sorpresa e resta a lavoro per flirtare con un’assistente di volo. Quando Chloe va all’aeroporto per salutare suo padre conosce Buck, ...