Lea Pericoli | campionessa di look | al Centrale applaude Fabio Fognini

Sorteggio Champions League - le possibili avversarie della Roma ai quarti di finale. Pericoli Real Madrid e Juventus! : La Roma si è qualificata per i quarti di finale della Champions League 2018: dopo 10 anni, i giallorossi sono tornati tra le magnifiche otto squadre migliori d’Europa! Venerdì 16 marzo, alle ore 12.00, si svolgerà a Nyon il Sorteggio per determinare gli accoppiamenti. Quasi certamente l’urna riserverà un’avversaria di alto rango per i capitolini. Dai quarti di finale in poi il Sorteggio diventa ‘libero’, dunque ...