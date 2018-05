Le foto di giovedì a Cannes : Con Marion Cotillard, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o e ancora Penelope Cruz The post Le foto di giovedì a Cannes appeared first on Il Post.

Colle : a Fico mandato per intesa M5s-PdEsito giovedì | Fico : subito al lavoro | fotoOrfini : Pd era e resterà alternativo a M5s : Il presidente M5s della Camera ha ricevuto dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo circoscritto nel perimetro e nei tempo. La strada sembra subito in salita: per il capogruppo dem Marcucci "non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd".