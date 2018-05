Le forze speciali della Marina libica si addestrano in Italia con la brigata San Marco

ilmattino

: CASERTA. Aeronautica Militare, conclusa l’esercitazione Tende Scaglia 2018 con le Forze Speciali... - belvederenewsce : CASERTA. Aeronautica Militare, conclusa l’esercitazione Tende Scaglia 2018 con le Forze Speciali... - RolloJacopo : RT @Alpozzi_Photo: Il corso, svolto presso la Brigata Marina San Marco della Marina Militare italiana, ha visto per sei settimane i militar… - frido1962 : @gloquenzi Sul marciapiede di Palmiro Togliatti vicino incrocio Casilina devono mandare le forze speciali...pecore… -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Per sei settimane sono stati impegnati in un addestramento tattico in ambiente anfibio molto intenso. Hanno seguito attività formative connotate da una difficoltà crescente finalizzate al ...