Le cinque regole auree per chi investe in azioni

A modo mio : su Rai3 cinque storie di personalità «oltre le regole» : Francesco Vezzoli, A modo mio L’artista visivo, la religiosa, il costumista, la performer, il tatuatore. cinque personalità originali, capaci di uscire da regole e schemi precostituiti e di gettare uno sguardo innovatore verso i rispettivi ambiti di appartenenza. Le loro storie saranno al centro delle altrettante cinque puntate di A modo mio, una nuova serie di documentari in onda da oggi in seconda serata (ore 23.10) su Rai3 . Il programma ...

Le cinque regole di una buona comunicazione : La comunicazione è diventata sempre più importante. In una società interattiva e in profonda trasformazione, riuscire a comunicare non è