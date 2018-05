Le attività per bambini e adolescenti al Wired Next Fest 2018

Cina - condivisione dei dati registrati dal satellite per il monitoraggio elettromagnetico dell'attività sismica terrestre Zhangheng 1 : Zheng Guoguang, direttore dell'Ufficio Sismologico cinese, ha detto che, fino al 2016, la Cina ha stabilito relazioni di cooperazione con 13 organizzazioni internazionali e 77 paesi nel mondo, 41 dei ...

Eni : Descalzi - ripresi contatti diplomatici - spero in futura ripresa attività Cipro : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “Speriamo che visto che sono ripresi i contatti diplomatici e i colloqui, si possa trovare una soluzione per riprendere le attività a Cipro”. Ad affermarlo è l’ad di Eni, Claudio Descalzi, rispondendo alle domande degli azionisti nel corso dell’Assemblea, in merito alla vicenda della nave per le ricerche petrolifere di Saipem che era stata bloccata dalla marina militare turca prima di ...

Rete unica Wind Tre in difficoltà per ZTE? Scenari post attività cessate : I lavori per l'implementazione della Rete unica Wind Tre su tutto il territorio nazionale continueranno a discapito di quanto sta succedendo a ZTE, partner tecnologico per le infrastrutture necessarie al progetto dei vettori italiani? Tanti dubbi si affacciano sullo Scenario post annuncio dell'azienda cinese che, in un comunicato di ieri 9 maggio, ha fatto sapere di aver cessato le sue principali attività. Riallacciamo il nastro della vicenda ...

Telegram è il nuovo terreno fertile per le attività illecite secondo Check Point : Pare che Telegram sia diventato terreno fertile per attività illecite di diverso genere, dal lavoro illegale al traffico di documenti rubati. Ecco cosa hanno scoperto gli esperti di Check Point Software Technologies, azienda israeliana specializzata in sicurezza informatica. L'articolo Telegram è il nuovo terreno fertile per le attività illecite secondo Check Point proviene da TuttoAndroid.

Vodafone acquista attività europee Liberty Global per 18 - 4 mld : Roma, 9 mag. , askanews, Il colosso britannico delle telecomunicazioni Vodafone ha annunciato l'accordo per acquisire alcune delle attività europee del gigante Usa della tv via cavo Liberty Global per ...

Gioia Tauro. Scoperti frantoi oleari che svolgevano illecitamente la propria attività : L’attività di controllo finalizzata all’accertamento e alla repressione degli illeciti in materia ambientale condotta nei giorni scorsi degli uomini della

Deliveroo - il gruppo delle consegne estende copertura assicurativa per i rider : ‘Rimborso in caso di inattività temporanea’ : “Dopo la lunga onda di proteste che ha coinvolto tutte le piattaforme delle consegne del cibo, e in maniera particolare Deliveroo, in giro per l’Europa, qualcosa si muove”. Così il collettivo milanese Deliveroo Strike Raiders commenta la notizia arrivata a una settimana dallo sciopero del Primo maggio: la piattaforma che fa capo all’omonimo gruppo inglese estende la copertura assicurativa per i fattorini impegnandosi a ...

Cremona : costringe debitore a cedere attività per pagare droga - arrestato : Milano, 8 mag. , AdnKronos, Continuava a vendere la droga a un cliente che aveva accumulato un debito tanto consistente, costringendolo poi a cedere la sua attività di fornaio per poterlo ripagare. ...

Firenze. Artisti di strada - assegnate le postazioni per le attività : Firenze riserva molta attenzione all’arte in tutte le sue forme. La giunta Nardella ha deciso quindi di regolamentare meglio l’attività

Roma - mostre e attività nei musei per la prima domenica di maggio : Guardare il mondo e raccontarlo in fotografia che celebra i 70 anni della Magnum Photos con le celebri immagini e gli storici reportage della più grande agenzia fotogiornalistica al mondo e la mostra ...

Milano : bando per attività ricreative e culturali in piazzale Ferrara : Milano, 4 mag. (AdnKronos) - Cultura, intrattenimento e sociale trovano spazio al Mercato Comunale Coperto di piazzale Ferrara. Sono state approvate oggi dalla giunta le linee guida per l’assegnazione in concessione d’uso temporaneo di quattro posteggi, attualmente liberi, ad associazioni, onlus e s

Dieci lavoratori in nero in un unico ristorante - blitz dell'Ispettorato. Sospese 8 attività - multe per 58mila euro : PERUGIA Gli ispettori del lavoro di Perugia hanno trovato ben Dieci lavoratori in nero, all'interno di un ristorante ubicato nel territorio provinciale. Questo è l'esito più clamoroso di una serie di ...