Le 10 compagnie aeree più economiche del mondo

Un nuovo motivo di battibecco tra Cina e Stati Uniti : i siti delle compagnie aeree : Spesso indicano Macao, Taiwan e Hong Kong come territori separati e diversi dalla Cina, che pretende correzioni e scuse The post Un nuovo motivo di battibecco tra Cina e Stati Uniti: i siti delle compagnie aeree appeared first on Il Post.

Panama a compagnie aeree Venezuela - niente voli per 90 giorni

Eurocontrol alle compagnie aeree : «Entro 72 ore possibili bombardamenti sulla Siria» No di Mosca all’inchiesta Onu : L’autorità che sovrintende al traffico dei cieli invita i vettori commerciali a considerare il pericolo e a riprogrammare le loro rotte nella zona del Medio Oriente

Le migliori compagnie aeree del mondo secondo TripAdvisor : TripAdvisor si è pronunciato: Singapore Airlines è la migliore compagnia aerea del mondo, seguita a ruota da Air New Zealand e da Emirates. È questo l’esito del Travellers’ Choice Awards for Airlines, speciale classifica che premia i vettori preferiti dai viaggiatori a livello mondiale, sulla base di un algoritmo che prende in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni e i punteggi postati su TripAdvisor Voli, in un periodo ...

