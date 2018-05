Lazio-Inter | l' Olimpico già tutto esaurito

Lazio-Inter - Immobile e Parolo vogliono esserci : I due calciatori biancocelesti sono scesi in campo a parte e hanno lavorato anche con il pallone. Meno speranze per Luis Alberto

Lazio-Inter - le ultime : Luis Alberto - ancora dubbi. Gagliardini sembra pronto : E' un match da 40 milioni di euro, gli introiti della prossima Champions League. Cresce l'attesa per quello che è diventato un vero e proprio spareggio per il quarto posto, con la Lazio che ha a ...

Biglietti Lazio-Inter (domenica 20 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultima giornata di Serie A : Domenica 20 maggio, alle ore 20.45, Lazio ed Inter si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma, in un vero e proprio spareggio per l’ultimo posto utile di accesso alla prossima Champions League. I biancocelesti hanno la possibilità anche di pareggiare l’incontro, visto il vantaggio di 3 punti in classifica generale sui nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi non staranno però troppo a speculare e, davanti al loro pubblico, ...

Lazio-Inter : De Vrij sì o no? Inzaghi ci ripensa : "Potrebbe giocare" : Tormentone stoppato sul nascere? No, neanche per sogno. In casa Lazio il dubbio De Vrij accompagnerà l'intera settimana che porta allo spareggio-Champions con l'Inter. Le parole rilasciate a sorpresa ...

Lazio - corsa contro il tempo per recuperare Immobile in vista dell’Inter : oggi si decide per De Vrij : La Lazio si prepara per la sfida Champions contro l’Inter, prevale l’ottimismo per quanto riguarda la presenza in campo di Ciro Immobile E’ cominciata la lunga settimana che conduce allo scontro diretto per la Champions tra Lazio e Inter, divise da tre punti in classifica ad una giornata dalla fine. LaPresse/ Marco Rosi Il confronto dell’Olimpico regalerà l’ultimo pass per la prossima edizione della massima ...

Calciomercato Inter - Ausilio risponde alle accuse della Lazio! Dubbi su Cancelo e Rafinha - intanto Strootman… : Calciomercato Inter, Piero Ausilio scatenato in queste ultime ore, arrivano le risposte a Tare ed alla Lazio, intanto si sonda Strootman Calciomercato Inter, il campionato volge al termine e le trattative iniziano ad entrare nel vivo. Certo, i nerazzurri si giocano ancora moltissimo nello scontro diretto contro la Lazio, da vincere assolutamente per entrare in Champions League come da planning estivo, ma Piero Ausilio si sta già muovendo per ...

Inter - Icardi : 'Un gol con la Lazio per la Champions e per il titolo di capocannoniere' : Una sola partita e novanta minuti per decidere una stagione, il destino ha concesso un'ultimissima chance all'Inter per inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante la brutta ...

Immobile corre verso Lazio-Inter : vuole esserci - e come lui anche Parolo : Immobile Il giocatore sta meglio e come riporta 'La Gazzetta dello Sport' dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo tra giovedì e venerdì. In altre occasioni Inzaghi non lo avrebbe rischiato, ma il ...

Inter - Ausilio : "Icardi resta con o senza Champions. De Vrij? Lazio avvisata a marzo" : Piero Ausilio e ha ribadito la posizione di sempre: "Icardi ha tre anni di contratto con l'Inter e il suo futuro è indipendente dal piazzamento in classifica - spiega Ausilio a Sky Sport 24 -. ...

Inter - Ausilio replica a Tare : ' De Vrij? Abbiamo avvisato la Lazio a marzo' : Parola di Piero Ausilio, ds dell'Inter, che ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato del mercato nerazzurro: 'Cancelo? Non è una decisione tecnica, come anche per Rafinha. I temi per tenerli sono ...

Serie A Lazio - Inzaghi : «Inter? Match point Champions. Ce la possiamo fare» : ROMA - "Abbiamo tre punti di vantaggio. Il destino ha voluto che l'ultima fosse contro i nerazzurri, sarebbe stato meglio affrontare qualsiasi altra squadra. Lo faremo nel migliore dei modi, con tanto ...

Serie A Altobelli : «Lazio-Inter? I nerazzurri devono dimostrare di essere squadra» : Alessandro "Spillo" Altobelli , campione del mondo con gli azzurri in Spagna nel 1982 e già bandiera dell'Inter, è stato ospite questa dell'emittente umbra Radio Onda Libera: "Chi merita di più? La ...

Lazio - De Vrij salta l'Inter? L'olandese a colloquio con Inzaghi : Secondo quanto rivela Sky Sport , l'allenatore biancoceleste Simone Inzaghi e De Vrij parleranno tra domani e mercoledì per valutare la situazione e scegliere se mandare in campo l'ex Feyenoord . ...