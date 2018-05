L’allarme NOAA | scoperta fonte di gas nocivo | potrebbe ritardare il risanamento del buco

meteoweb.eu

(Di giovedì 17 maggio 2018) Allarmantequella degli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration () statunitense: in Asia orientale si stanno producendo enormi quantità di clorofluorocarburi, e questo rischia didi almeno un decennio ildeldell’ozono. Ladei gas vietati è al momento ignota. L’uso dei clorofluorocarburi è stato bandito dal protocollo di Montreal del 1987, dopo che si è scoperto che giocava un ruolo importante nella creazione di unnello strato di ozono, gas che protegge la vita sulla Terra dai raggi ultravioletti. Se lo strato di ozono si indebolisce, i raggi Uv aumentano con conseguenze sulla vita animale e vegetale. “Abbiamo lanciato un allarme per dire alla comunita’ internazionale cosa sta succedendo e che quest’azione ci sta togliendo la possibilita’ del recupero tempestivo dello strato ...