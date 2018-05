L' addio di Gigi Buffon | cosa c' è dietro le sue parole

L’addio di Gigi Buffon : «Sabato la mia ultima partita con la Juve» : L’ha amata più di ogni cosa, e le ha sempre dato le spalle. L’ha protetta, senza mai guardarla né toccarla. Ora, le volta definitivamente le spalle. E se ne va. Gianluigi Buffon detto Gigi esce dalla porta. L’annuncio lo fa un giovedì qualunque in una sala dell’Allianz Stadium. Dopo più di mille partite, 700 gol subiti e decine di migliaia di parate; dopo nove scudetti, una coppa Uefa e un Mondiale; dopo 40 anni di vita vissuta e 23 ...

Gigi Buffon dice addio alla Juventus - ma non al calcio : "Ho proposte per continuare a giocare - ma non in Italia" : Gigi Buffon dice addio alla Juventus ma non al calcio. Il numero 1 della Nazionale ha annunciato il ritiro dalla compagine bianconera a fine stagione. L'ultima partita con la squadra campione d'Italia sarà quella di sabato 19 maggio, contro il Verona, per la festa scudetto in programma all'Allianz Stadium di Torino. "Mi sono arrivate proposte stimolanti sia in campo sia fuori e la più stimolante me l'ha fatta Andrea Agnelli. Lascio ...

Gigi Buffon dice addio alla Juventus - ma non al calcio : Ho proposte per continuare a giocare - ma non in Italia. Deciderò la settimana prossima : Gigi Buffon dice addio alla Juventus ma non al calcio. Il numero 1 della Nazionale ha annunciato il ritiro dalla compagine bianconera a fine stagione. L'ultima partita con la squadra campione d'Italia sarà quella di sabato 19 maggio, contro il Verona, per la festa scudetto in programma all'Allianz Stadium di Torino.--"Nel 2001 la Juventus ha preso un talento straordinario, ma sono diventato campione grazie alla Juve", ha spiegato Buffon in ...

L’annuncio di Gigi Buffon : “addio al calcio” - conferenza stampa LIVE : Gigi Buffon ha indetto per questa mattina una conferenza stampa per parlare ai tifosi: l’addio che era nell’aria, diverrà ufficiale Gigi Buffon ha indetto per questa mattina una conferenza stampa per parlare a tifosi ed appassionati di calcio. L’addio al calcio è nell’aria ormai da diversi mesi, ma oggi diventerà ufficiale. Il portiere più forte al mondo ha deciso di dire basta al termine di una carriera ricca di ...

Calciomercato Juventus : tra possibili arrivi e partenze e l'addio di Gigi Video : Tra festeggiamenti in corso e ultima di campionato, la Juventus sta progettando il proprio futuro, pensando così di costruire una squadra ancor più competitiva rispetto agli anni passati. Tanti gli argomenti a tenere banco in queste ore. Si torna in campo venerdì Mister Allegri, come promesso in conferenza stampa pre Roma-Juve, ha concesso qualche giorno di riposo ai bianconeri che si ritroveranno a Vinovo, freschi scudettati, solo venerdì nel ...

Calciomercato Juventus : tra possibili arrivi e partenze e l'addio di Gigi : Tra festeggiamenti in corso e ultima di campionato, la Juventus sta progettando il proprio futuro, pensando così di costruire una squadra ancor più competitiva rispetto agli anni passati. Tanti gli argomenti a tenere banco in queste ore....Continua a leggere

Anna Tatangelo - Chiedere scusa/ Nuovo singolo dopo l'addio a Gigi D'Alessio (Domenica In) : Anna Tatangelo, la cantante torna in televisione nel salotto di Rai Uno con l'uscita del suo Nuovo singolo ''Chiedere scusa''. Si parlerà anche di Gigi D'Alessio? (Domenica In). Anna Tatangelo ha ripercorso a Domenica In i momenti più emozionanti del suo percorso musicale, ringraziando soprattutto i suoi genitori e in particolare suo padre padre: "Devo digli grazie, un conto è avere una passione, un conto è avere un'occasione (...) mio padre ...

ANNA TATANGELO/ Dopo l’addio a Gigi D’Alessio un nuovo album e il tour (Che tempo che fa) : ANNA TATANGELO ha condiviso l'amore con Gigi D'Alessio per tanti anni, ma ora torna alla musica con un nuovo album e un tour che la porterà in tutta Italia(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 10:13:00 GMT)

Anna Tatangelo e l'addio a Gigi D'Alessio : «Ho sperato che venisse a riprendermi a casa come un principe azzurro» : ROMA ? ?All'inizio ho sofferto e, ammetto, ho sperato che Gigi venisse a riprendermi sotto casa come un principe azzurro?. Leggo.it torna a parlare di Anna Tatangelo e della sua...

Anna Tatangelo : "addio a Gigi - ricomincio da me" : Anna Tatangelo si racconta. Dopo la chiusura del suo rapporto con Gigi D'Alessio di fatto guarda al suo futuro sia sul lato professionale che su quello sentimentale. In un'intervista a ilGiorno, la ...

Anna Tatangelo dopo l'addio a Gigi D'Alessio : «Una notte con Stash - il cantante dei The Kolors» : MILANO ? Come riportato da Leggo.it Anna Tatangelo è single dopo la fine della sua lunga relazione con Gigi D?Alessio. La cantante di Sora ha recentemente vinto Masterchef...

Alena Seredova e l’addio di Gigi Buffon : ‘Avrei preferito scoprirlo diversamente’ : “Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino […] Certi cambiamenti, anche se traumatici, servono […]”. A parlare è Alena Seredova e il riferimento chiaramente è all’ex marito Gigi Buffon. In esclusiva per Chi la showgirl si racconta nel numero in edicola da mercoledì 28 marzo per festeggiare i suoi 40 anni, e ...

Alena Seredova e l’addio di Gigi Buffon : ‘Avrei preferito scoprirlo diversamente’ : “Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino. Ma certi cambiamenti, anche se traumatici, servono”. A parlare è Alena Seredova e il riferimento chiaramente è all’ex marito Gigi Buffon. In esclusiva per Chi la showgirl si racconta nel numero in edicola da mercoledì 28 marzo per festeggiare i suoi 40 anni, e aggiunge: Magari ...

Gigi D'Alessio - la voce dopo l'addio con la Tatangelo : "Quella fan affettuosissima..." : Se ne sono dette e scritte di tutti i colori sulla separazione tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo,