La vita in diretta | Francesca Fialdini a Marco Liorni che sta per lasciare il

vita in Diretta 2018/2019 : fuori Marco Liorni - confermata la Fialdini. Francesca : «Ha scelto altri percorsi» : Marco Liorni, Francesca Fialdini Marco Liorni “ha scelto altri percorsi dopo sette anni. Lo trovo normale“. Francesca Fialdini dice la sua sul futuro professionale – quantomai incerto – del conduttore romano che dalla prossima stagione non sarà più alla guida de La Vita in Diretta. La notizia, naturalmente, sta proprio nel parere della bionda presentatrice, che invece dovrebbe rimanere tranquilla al suo posto nel ...

LIVE Volley - Civitanova-Zenit Kazan in DIRETTA : Finale Champions League. 2-3 - la Lube si arrende. Poker dei Campioni d’Europa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Alle Baskethall di Kazan si assegna il massimo trofeo continentale: i Campioni d’Europa vanno a caccia del quarto sigillo consecutivo, impresa mai riuscita in passato, e partiranno con tutti i favori del pronostico ma la Lube proverà a compiere il miracolo sportivo e a surclassare la corazzata russa contro cui hanno ...

LIVE Volley - Civitanova-Zenit Kazan in DIRETTA : Finale Champions League. 2-2 - si decide tutto al tie-break : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Zenit Kazan, Finale della Champions League 2018 di Volley maschile. Alle Baskethall di Kazan si assegna il massimo trofeo continentale: i Campioni d’Europa vanno a caccia del quarto sigillo consecutivo, impresa mai riuscita in passato, e partiranno con tutti i favori del pronostico ma la Lube proverà a compiere il miracolo sportivo e a surclassare la corazzata russa contro cui hanno ...

