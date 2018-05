La vita è dolce con miliardi di batteri 

Roma - gazebo del Café Veneto demolito sulla via della «Dolce vita» : era moroso da più di vent'anni : cominciata mercoledì 9 la demolizione dei dehors del Café Veneto. Terzo caso - dopo il Caffé Strega e il Café de Paris - di occupazione di suolo pubblico ritenuta abusiva dal I Municipio. Adesso, dopo ...

La Dolce vita di Ivana Trump : notte glamour con l'ex Rossano Rubicondi : Prove tecniche di ballo: sarà un ritorno di fiamma? Ivana Trump e il suo ex marito Rossano Rubicondi piroetteranno sabato 5 maggio nella semifinale di ?Ballando con le Stelle? in...

Torna la moda in stile Dolce vita a Pescara : Pescara. Appuntamento con la moda con vista mare-monti su Pescara. E' quello in programma domani , sabato 5 maggio, alle Terrazze dell'hotel Esplanade in piazza I Maggio, con la presentazione della ...

La novità dell’estate : il gelato al gusto di maiale. “Equilibrio perfetto fra dolce e salato” : Un caseificio del New Jersey ha creato un gelato ispirato al noto prosciutto prodotto dal brand “Taylor” e l'aggiunta di sciroppo d’acero locale, pane tostato francese fatto in casa e caramello.Continua a leggere

Christa - uccisa a coltellate a 23 anni nella Roma della ‘dolce vita’ : Un pomeriggio di maggio del '63, Christa Wanninger, giovane aspirante attrice tedesca, viene ammazzata a coltellate. Il delitto va in scena in pieno giorno sul pianerottolo di un palazzo dell'elegante via Veneto, a Roma. Nelle retrovie del mondo di Cinecittà, tra promesse mai mantenute di successo, ricatti sentimentali e scandali, la polizia cerca l'assassino della bella Christa. E si imbatte in un complotto nazionale.Continua a leggere

Una vita in vacanza? Ma davvero il far niente è dolce? : Vivere in vacanza, vincere alla lotteria o andare in pensione sono concetti piuttosto gradevoli nell’immaginario comune. Potremmo «tradurli» con l’espressione dolce far niente, una pacchia insomma. Ma è davvero così? Il far niente è realmente dolce? Forse la prima settimana, può darsi la seconda; ma a lungo andare l’assenza di un impegno regolare può creare problemi. Il lavoro non significa soltanto sostentamento economico. «È il luogo in cui ...

Biscotti - intuito e fantasia. La dolce vita di "sciur Mario" : Osservava, annusava, soppesava, assaggiava. Fino a poco tempo fa. Quando ancora girava per "casa sua", la fabbrica di Cosio Valtellino. Per tutti era solo e semplicemente il "sciur Mario", il signor Mario, qualcosa di più di un compagno di lavoro, perché quel lavoro lui l'aveva appiccicato addosso come la farina. L'aveva cominciato a creare, o, meglio ad impastare, con le proprie mani. Quando, ragazzino, Mario Galbusera aveva iniziato con il ...

FuoriSalone : in Triennale la Dolce vita 3.0 di Azimut : Per una sera lo yacht di 21 metri che il gruppo espone all'esterno della Triennale è diventato il simbolo stesso della Fiera del design più importante al mondo. Anche per questo all'evento "la Dolce ...

Il video di Tremo Dolce vita 2018 di Riki - “in assoluto il mio preferito” : Il video di Tremo Dolce Vita 2018 di Riki è disponibile da oggi, martedì 3 aprile 2018, su YouTube e su Vevo. La clip accompagna il nuovo singolo, Tremo, in rotazione televisiva, ed è per Riccardo Marcuzzo "in assoluto il mio preferito". Tra tutti i videoclip ufficiali rilasciati fino ad oggi, Il video di Tremo Dolce Vita 2018 di Riki è tra i preferiti dello stesso cantante che ai fan anticipa: "È molto diverso dagli altri ed è in assoluto il ...

Audio e testo Tremo Dolce vita 2018 di Riki - nuova versione del singolo dall’album Mania : Tremo Dolce Vita 2018 di Riki è il nuovo singolo estratto dall'album d'esordio Mania. La nuova versione di Tremo è rinominata Dolce Vita 2018 ed è stata arrangiata al premio Oscar Simon Hale che ha fornito un arrangiamento diverso al brano inizialmente contenuto nel disco Mania del cantante. Tremo (Dolce Vita) 2018 è da oggi disponibile in radio e in digital download. La seconda versione di Tremo è stata scelta come nuovo brano promozionale ...

Riki torna in radio con la nuova versione di Tremo (Dolce vita) : Indietro 29 marzo 2018 2018-03-29T16:17:32+00:00 ROMA – Da venerdì 30 marzo in tutte le radio e disponibile in digitale, il singolo di Riki “Tremo” (Dolce vita), nuova versione del brano Tremo estratto dall’album Mania, già disco di platino. Nella nuova versione, Tremo è una ballad più introspettiva, scritta e composta on the road tra la Puglia e la Toscana, in […]

Al Dejavu' arriva la "Piacenti e Dolcevita Orchestra" : NAPOLI. Continuano gli eventi del sabato targati Truecolors al Dejavu' di Pozzuoli. Da ottobre, ogni sabato con la direzione artistica di Antonello Fornaro e Marco Caputo, si sono susseguiti ...