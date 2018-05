La rete dei territori per lo sviluppo locale | ecco il tema del forum ' Aree Interne'

Ostia - altre prede nella rete dei killer : la coppia adescava uomini sul web per rapinarli : 'Ci vediamo allora domani vicino al porto?'. 'Si ti aspetto e ci divertiamo'. Così si scrivevano tra loro Naomi Caruso e Milon Sayal, il 33enne bengalese morto dopo essere stato massacrato di botte - ...

L'URLO DEI GIGANTI/ Su rete 4 il film diretto da León Klimovsky (oggi - 17 maggio 2018) : L'URLO dei GIGANTI, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 17 maggio 2018. Nel cast: Andrea Bosic, Jack Palance e Antonio Pica, alla regia León Klimovsky. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 04:13:00 GMT)

Nomine pubbliche - carica dei 350 La rete del potere di Salvimaio Poltrone - ecco la lista giallo-verde : Il nuovo governo giallo-verde M5S-Lega non è ancora nato, ma sul tavolo del futuro premier già si stanno accumulando da mesi alcuni dossier particolarmente “caldi” Segui su affaritaliani.it

Boom dei “test del DNA” - Garante della Privacy : opportuno “riflettere bene prima di condividere in rete i dettagli del proprio patrimonio genetico” : In riferimento al recente Boom dei “test del DNA” il Garante della Privacy, Antonello Soro, ha dichiarato all’Adnkronos Salute che “è opportuno riflettere bene prima di condividere in rete i dettagli del proprio patrimonio genetico. Il Dna può rivelare le sfumature più intime della persona e dei suoi familiari nonché del loro presente, passato e futuro“. Il mercato dei test del Dna “fai da te” nel 2017 ...

Spotorno : "Non c@dere nella rete" un incontro per l'utilizzo consapevole di internet e dei social network : ... ovunque esso si trovi.Si tratta di un vero e proprio mondo che ha i suoi lati positivi e negativi.Voi, ragazzi dagli undici ai quattordici anni, siete intelligenti e sensibili, ma non siete capaci ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale : le pretese di Aquilino e la decisione dei Dos Casas (11 maggio) : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 11 maggio: Saul prende una drastica decisione sulla sua storia con Julieta. Sarà la fine dell'amore tra i due?(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:58:00 GMT)

Serve il sì dei francesi per separare la rete : Il governo vuole le nozze Netco-Open Fiber, la strada è lunga A prima vista quello che si è consumato venerdì all'assemblea di Telecom è un ribaltone: fuori i francesi di Bolloré, dentro gli americani ...

Isola dei Famosi - modella : “Portatemi la cocaina a casa”/ Milano - scoperta rete di spacciatori con clienti vip : Isola dei Famosi, modella: “Portatemi la cocaina a casa”. Milano, scoperta rete di spacciatori con clienti vip: da chef ad architetti, manager, imprenditori e fidanzate di tronisti...(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:16:00 GMT)

Il Segreto spoiler al 12-05 : la scelta dei Dos Casas - le pretese di Aquilino : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima stagione de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente occupata della fine della relazione tra Matias e Marcela. In questo articolo scoprirete cosa accadrà da lunedì 7 a sabato 12 maggio su Canale 5. Il Segreto spoiler dal 7 maggio: Matias lasciato, la scelta dei Dos Casas Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto trasmesse dal 7 al 12 maggio ...

Pd - guerra dei numeri in direzione. Renzi 'Non usino pretesti per rompere'. Scontro sul sito senzadime : Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, c'è qualcosa di profondo che non va. https://t.co/OmiSDwe5dH - Dario ...

LO SCUDO DEI FALWORTH/ Su rete 4 il film con Tony Curtis (oggi - 2 maggio 2018) : Lo SCUDO dei FALWORTH, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Tony Curtis, Janet Leigh, David Farrar, alla regia Rudolph Maté. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 04:59:00 GMT)

Il Chieti sconfitto in casa dallo Spoltore. La rete di Sanchez decreta la fine della stagione sportiva dei neroverdi : Veniamo alla cronaca dell'incontro. La prima frazione vede più Spoltore che Chieti ma non si registrano grosse occasione da rete. Al 1' affondo della squadra ospite con Vera che tira alto da ...