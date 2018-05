La ragazza che parlava ai Dogi

Giro d’Italia 2018 - Sam Bennett : “Che bella vittoria - sono scattato sul rettilineo senza pensarci. E la mia ragazza sul traguardo…” : Sam Bennett ha vinto la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2018. L’irlandese della Bora-hansgrohe ha piazzato una micidiale volata sul rettilineo finale dell’Autodromo di Imola, traguardo della frazione partita da Osimo. Secondo successo in questa Corsa Rosa, bravo a resistere al vento e alla pioggia che invece hanno tagliato fuori Elia Viviani. Sam Bennett ha rilasciato poi le seguenti dichiarazioni ai microfoni della Rai: ...

Fabrizio Corona/ “Silvia Provvedi? Ecco perché è finita la storia”. La ragazza evita l'argomento sui social : Fabrizio Corona: dopo due anni di silenzio l'intervista esclusiva rilasciata a Chi. L'ex re dei paparazzi si sente un "perseguitato" e parla di "malagiustizia". Il carcere? "L'Inferno".(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:26:00 GMT)

Louis Tomlinson premia una ragazza sopravvissuta all’attentato di Manchester : una raccolta fondi per l’ospedale che la salvò : Louis Tomlinson premia una ragazza sopravvissuta all'attentato di Manchester durante la cerimonia degli NHS Heroes Awards 2018, tenutasi a Londra la sera di lunedì 14 maggio. La National Health Service lavora duramente e senza sosta per salvare e migliorare la vita delle persone. Gli NHS Awards, sostenuti da ITV e dal Mirror, onorano l'altruismo, la forza, la devozione di determinati "eroi" che si sono distinti nel corso dell'anno, con la ...

Il Confine - Caterina Shulha a TvBlog : "Emma è una ragazza dolce ma anche ribelle. Ho avvertito molta responsabilità" (Video) : Caterina Shulha è la protagonista de Il Confine, miniserie che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, il 15 e il 16 maggio.TvBlog ha intervistato l'attrice romana di origini bielorusse a margine della conferenza stampa di presentazione della miniserie.prosegui la letturaIl Confine, Caterina Shulha a TvBlog: "Emma è una ragazza dolce ma anche ribelle. Ho avvertito molta responsabilità" (Video) pubblicato su TvBlog.it 15 maggio 2018 06:28.

“Ma che fa - è impazzita?”. Sdraiata in autostrada - le foto di questa ragazza e i misteri che nasconde : Bloccati in auto, incolonnati dietro a decine e decine di altri automobilisti, senza via di fuga, con il sole che picchia forte attraverso il vetro, l’aria sempre più irrespirabile nonostante i finestrini abbassati e gli impegni della giornata ormai saltati a causa di un ritardo che rischia di farsi sempre più pesante. Uno scenario da incubo, che nessuno di noi vorrebbe mai trovarsi a vivere e che mettere a rischio i nervi anche dei ...

Sana Cheema è stata strangolata. I risultati dell'autopsia sulla ragazza uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato : Sana Cheema, la giovane italo-pachistana morta il 24 aprile in Pakistan in una vicenda di sospetto 'delitto d'onorè, è stata strangolata secondo i risultati dell'autopsia realizzata dal Laboratorio forense del Punjab.L'autopsia, rivela il rapporto di cui l'ANSA ha ricevuto un estratto, mostra che "l'osso del collo è stato rotto", indizio che orienta verso un decesso per strangolamento.La ragazza, che viveva a Brescia, ...

Roma - esplode autobus Atac in via del Tritone. Ferita una ragazza. Sul posto anche il ministro Minniti : Un fumo nero e denso si è levato nel cielo di Roma, a due passi da Montecitorio, intorno alle 10. E un’esplosione è stata udita a centinaia di metri di distanza, come riferiscono i testimoni sui social network. La causa? Un autobus dell’Atac della linea 63 è deflagrato all’altezza del civico 53 di via del Tritone. L’ultima volta era successo a metà aprile, ma l'”autocombustione” dei mezzi pubblici ...

Conoscete Francesca Valiani - la moglie di Jovanotti? La cronaca rosa bussa di rado a casa Cherubini : sono super riservati e una cosa sola dal 1994. Ecco chi è ‘la ragazza magica’ di Lorenzo : Gli show di Jovanotti sono sempre da ‘tutto esaurito’. Non fa eccezione questo tour 2018, che è iniziato lo scorso febbraio e si concluderà a luglio: ogni data in calendario riempie i palazzetti dello Stivale. Non si direbbe a vederlo scatenato sul palco, ma ha 51 anni il ‘ragazzo fortunato’ lanciato da Claudio Cecchetto che è diventato famoso negli anni Ottanta e che ancora oggi ha un seguito mostruoso. E sempre per restare in tema di ...

Schianto in moto contro il guard rail - muore una ragazza. La madre : "Maledette buche di Roma - hanno ucciso mia figlia" : "Maledette buche, hanno ucciso mia figlia". Così scrive su Facebook la madre di Elena Aubry, la ragazza di 26 anni morta dopo aver perso il controllo della sua moto su via Ostiense a Roma, all'altezza ...

Pamela - la telefonata choc : «Vuoi venire a stuprare una ragazza che sta dormendo?» : A pronunciare la frase choc, nel carcere di Ancona, è Lucky Awelima mentre parla con Desmond Lucky. I due nigeriani, insieme al connazionale Innocent Oseghale, sono detenuti con l’accusa di aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne romana