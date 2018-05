La prossima Serie B si arricchisce | ecco perchè le pay tv la vogliono

Nuove maglie di Juventus e Inter / La prossima stagione è già qui : presentate nell'ultima giornata di Serie A : Nuove maglie di Juventus e Inter, la prossima stagione è già qui: presentate nell'ultima giornata di Serie A nelle sfide Interne rispettivamente contro il Verona e la Lazio.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:28:00 GMT)

POLDARK - serie BBC prossimamente su Canale 5 : anticipazioni - cast e trama : POLDARK, la serie BBC approderà prossimamente su Canale 5. Di seguito vi spiegheremo la trama e vi informeremo sul cast e le anticipazioni della nuova fiction Mediaset. POLDARK: anticipazioni cast e trama della nuova serie tv E’ in arrivo su Canale 5 una nuova fiction inglese con protagonisti Eleanor Tomlinson e Aidan Turner: composta da otto episodi di un’ora ciascuno, la serie tv sarà trasmessa da Canale 5, cercando di bissare il successo ...

Calciomercato Foggia : scelto il bomber per la prossima Serie B? Video : Il Calciomercato di Serie B è gia' pronto ad esplodere. Sono tantissime le trattative [Video], le voci, i primi timidi contatti tra agenti dei calciatori e direttori sportivi. Le prime notizie di radio mercato riguardano soprattutto piazze importanti: dal Parma al Foggia, passando per il Lecce e il Venezia. Partendo dal Parma, pare che gli emiliani siano vicinissimi all'acquisto dell'attaccante Matteo Brunori Sandri, classe '94, in forza al ...

Serie C - ecco come cambierà tutto nella prossima stagione Video : La FIGC non perde tempo, l'idea delle seconde squadre sull'esempio spagnolo piace al vice commissario Alessandro Costacurta e dovrebbe essere introdotta a partire dalla prossima stagione. Lo ha reso noto lo stesso ex difensore del Milan e della Nazionale, ora dirigente federale. Si tratta di una decisione rivoluzionaria per il calcio italiano [Video] ed il primo passaggio epocale in tal senso riguardera' il prossimo campionato di Serie C. Un ...

Serie A - Costacurta : 'Seconde squadre in Lega Pro dalla prossima stagione' : Sì alle seconde squadre, parola di Alessandro Costacurta, che annuncia così a un nuovo grande cambiamento del calcio italiano. Le parole del subcommissario della Figc sono state rilasciate a Rivista ...

Calcio : prossima Serie B al via 24/8 : ANSA, - MILANO, 24 APR - Il prossimo campionato di Serie B prenderà il via venerdì 24 agosto con l'anticipo della prima giornata, mentre l'ultimo turno andrà in scena sabato 11 maggio. Lo ha ...

Volley femminile - Pesaro a rischio : “Senza budget non ci iscriviamo alla prossima Serie A1” : La Mycicero Pesaro rischia di non iscriversi alla prossima Serie A1 di Volley femminile. La società, tornata nel massimo campionato italiano e capace di disputare i quarti di finale dei playoff scudetto, ha annunciato che la situazione economica non è delle migliori e che se non ci dovessero essere le coperture del budget si deciderà di rimanere fuori dal grande giro. Questo il comunicato stampa: La società Volley Pesaro vuole ringraziare ...

Volley femminile - Modena non si iscrive alla prossima Serie A1 : “La nostra avventura si conclude qui”. Ultimo decennio di trionfi : La Liu Jo Nordmeccanica Modena non si iscriverà alla prossima Serie A1 di Volley femminile. L’avventura del club emiliano nella grande pallavolo italiana si conclude dopo un decennio di grandi risultati: il doppio scudetto nel 2013-2014 (quando si giocava con il nome di Piacenza) e la Supercoppa Italiana 2015 sono i maggiori traguardi, per due volte è arrivata anche la storica qualificazione ai quarti di finale della Champions League. ...

Serie A - diritti tv al centro della prossima assemblea di Lega : MILANO - I diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò . L'incontro si terrà a Roma, presso il Salone d'onore del Coni, martedì ...