La pratica giapponese del Forest Bathing fa bene alla salute fisica e mentale | ecco i

(Di giovedì 17 maggio 2018) È una sensazione rigenerante, che ti fa sentire. Immergersi in un bosco e viverne colori, odori, sensazioni, suoni, è unficio per la mente e il corpo. In Giappone “farsi un bagno nel verde” è una vera e propriadissere con percorsi dedicati, che dal paese del Sol Levante si sta diffondendo in diverse zone del mondo. Il, che insi dice Shinrin-Yoku, cioè “trarre giovamento dall’atmosfera dei boschi”, piace infatti sempre di più. E studi scientifici hanno dimostrato che camminare nel bosco – soprattutto allontanandosi da computer, smartphone e schermi tecnologici – allevia lo stress, protegge il sistema immunitario, migliora la creatività e il sistema cardiovascolare. In sintesi, fa sentire più vivi. Alcuni studiosi ritengono che ifici derivino dal respirare le sostanze rilasciate dalle piante per proteggersi dagli insetti, altri dagli ...