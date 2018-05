La nuova app Google News con AI arriva su iOS | ecco come funziona

Giro d’Italia – Strappo pazzesco di Simon Yates - aumenta il suo vantaggio su Dumoulin : ecco la nuova classifica generale : Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, aumentando il proprio vantaggio in classifica sui propri avversari Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia, precedendo sul traguardo di Osimo un arcigno Tom Dumoulin. Il ciclista della Mitchelton Scott aumenta così il proprio vantaggio in classifica generale, salendo a più 47 secondi sul campione in carica, che tiene il posto d’onore davanti a ...

Valanga di novità per PUBG Mobile : nuova mappa e negozio segreto : PUGB si aggiorna in versione Mobile, si tratta della versione 0.5.0 e porta grandi novità. Il Battle Royale PlayerUnknown’s Battlegrounds già da qualche tempo è disponibile su Android e iOS, ma adesso sono in arrivo nuove funzioni. Coloro che stanno giocando alla versione Mobile si ritroveranno dinanzi a nuove meccaniche di gioco e ambientazioni inedite che tra l’altro erano anche molto attese. Le novità in PUBG Mobile Tra le novità più ...

Bullismo : a Padova operativa da oggi YouPol - nuova app della Polizia di Stato : Padova, 15 mag. (AdnKronos) – A partire da oggi, 15 maggio, è attiva anche a Padova YouPol, la nuova App della Polizia di Stato, scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store, che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della Questura, anche in via anonima, se si è testimone o si è venuto a conoscenza di episodi di Bullismo o traffico di stupefacenti. YouPol nasce per consentire ad ogni cittadino, ...

L’app Wear OS Phone può ora contare sulle risposte rapide e su un’interfaccia tutta nuova : In attesa di un prossimo arrivo del major update di Android P l'app dedicata alle chiamate per gli smartwatch con Wear OS 8.0 si aggiorna. Ora disponibile direttamente tramite il Play Store di Google, la nuova versione aggiornata di Wear OS Phone introduce il supporto alle risposte rapide e vanta un'interfaccia tutta nuova. L'articolo L’app Wear OS Phone può ora contare sulle risposte rapide e su un’interfaccia tutta nuova proviene ...

WhatsApp : in arrivo una nuova funzione - le cose da sapere : WhatsApp esiste da nove anni: era il 2009 e gli ex dipendenti di Yahoo che l'avevano fondata non pensavano certo potesse arrivare a questo successo planetario. La realtà dei fatti, invece, racconta che ci si trova di fronte ad un qualcosa che ha rivoluzionato il modo di comunicare. Al giorno d'oggi continua ad essere il sistema di messaggistica più diffuso, nonostante una concorrenza folta ed assolutamente valida. Nessuno dei rivali più quotati ...

La nuova mappa di Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum svelata in video : Le novità in Rainbow Six Siege sono sempre dietro l'angolo: tanta è infatti l'attenzione che Ubisoft ripone nei contenuti inediti in cantiere per il proprio titolo, con la community che viene quindi coccolata con cura anche a distanza di ormai oltre due anni dall'avvento del titolo sul mercato videoludico. Dopo un avvio piuttosto stentato, Rainbow Six Siege ha ingranato le marce alte e non ha alcuna intenzione di rallentare la propria ...

WhatsApp : arriva una nuova funzione molto gradita agli utenti Video : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica per eccellenza. L'applicazione dal pallino verde conta infatti più di un miliardo di iscritti e milioni sono le persone che usano l'app giornalmente. Tra tutti i pregi della piattaforma, gli utenti sono attirati dal fatto che le funzioni dell'app sono messe a disposizione di tutti in maniera totalmente gratuita. Attraverso una sola applicazione, gli utenti hanno la possibilita' di effettuare operazioni ...

Ubisoft presenta con un trailer Villa - la nuova mappa italiana di Rainbow Six Siege : La Stagione 2 dell'Anno 3 di Rainbow Six Siege è ormai alle porte, e Ubisoft sta lentamente svelando i dettagli per le novità in arrivo che consistono, come di consueto, in una nuova mappa e in due nuovi operatori. Operazione Para Bellum, questo il nome della nuova stagione, sarà completamente dedicata all'Italia, e solo qualche minuto fa il publisher transalpino ha presentato ufficialmente la mappa Villa con un bellissimo trailer svelandone ...

Arriva in Giappone una nuova versione per il Famicom (NES) Classic Mini : Per festeggiare i 50 anni della nota rivista Giapponese “Weekely Shonen Jump“, è stato annunciato l’arrivo nel sol levante per il 7 Luglio 2018, di una nuova versione del Mini Famicom, ossia il Nintendo 8 Bit Mini, lanciata nel 2016 con 30 giochi pre-installati. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram Un nuovo NES Mini per il Giappone La nuova ...

Apple e Goldman Sachs stanno lavorando insieme a una nuova carta di credito : Apple sta lavorando a una propria carta di credito in collaborazione con Goldman Sachs, una delle più importanti e ricche banche d’investimenti degli Stati Uniti. La notizia non è ufficiale, ma è stata diffusa da Wall Street Journal e New The post Apple e Goldman Sachs stanno lavorando insieme a una nuova carta di credito appeared first on Il Post.

Imprese : partnership Apple-Goldman Sachs per nuova carta di credito : Mentre le vendite del nuovo iPhone vanno a rilento, la compagnia di Cupertino si concentra sui servizi come i pagamenti attraverso smartphone, le sottoscrizioni per la musica in streaming a la ...

Giro d'Italia - Yates nuova maglia rosa sull'Etna - tappa al compagno Chaves : All'Osservatorio Astrofisico dell'Etna brillano le stelle di Esteban Chaves e Simon Yates, giovani capitani dello stesso team - la Mitchelton-Scott - che vive così una giornata di gloria in cima al ...