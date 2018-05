La Nordic Developers Conference di Oslo parte l' 11 giugno

eurogamer

(Di giovedì 17 maggio 2018) Dall'11 al 15saràa ospitare la(NDC) dopo gli appuntamenti in Minnesota e Australia. Si tratta di una quattro giorni totalmente dedicata al mondo dello sviluppo software, che toccherà argomenti e riflessioni inerenti a temi come apprendimento automatico, Internet delle Cose, design, blockchain, big data, cloud e interfaccia utente.Sono previsti 182 relatori (fra cui Adam Furmanek, sviluppatore software per Amazon, e Guy Nesher, sviluppatore per Codevalue) e 17 seminari, che spazieranno dall'uso di Python e lo sviluppo dei microservizi a come impostare la difesa da un attacco informatico e la realizzazione di un'applicazione decentralizzata basata sulla blockchain usando la piattaforma Ethereum.Read more…