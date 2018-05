La mafia uccide solo d' estate 2 | diretta quarta puntata | le indagini di Lorenzo

La mafia uccide solo d'estate 2/ Anticipazioni 24 maggio : Massimo preoccupato - Lorenzo e Pia partono : La mafia uccide solo d'estate 2, Anticipazioni del 24 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Massimo teme di finire in galera, Lorenzo e Pia partono per il mare ma...(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:50:00 GMT)

La mafia uccide solo d’estate 2 : anticipazioni quinta puntata di giovedì 24 maggio 2018 : Eduardo Buscetta Dopo il buon riscontro della prima stagione, la famiglia Giammarresi è tornata su Rai1 con il nuovo capitolo de La mafia uccide solo d’estate. La serie diretta da Luca Ribuoli, con protagonisti Claudio Gioè, Anna Foglietta, Eduardo Buscetta, Francesco Scianna e Nino Frassica, è una coproduzione Rai Fiction – Wildside. Ispirata al film di Pif (presente qui come voce narrante), la fiction si è distinta per il suo modo originale e ...

Ascolti tv - vince La mafia uccide solo d’estate con oltre 3.7 milioni di telespettatori : Il programma più visto della prima serata del 10 maggio è stata la fiction “La mafia uccide solo d’estate – Capitolo 2” trasmessa da Rai1, che è stata seguita da 3.738.000 telespettatori con uno share del 16.5%. Ascolti tv prime time Su Italia 1 “Le Iene” hanno intrattenuto 1.973.000 spettatori con il 10.7%. Su Canale 5 il film “Storia di una Ladra di Libri“, con Emily Watson, ha raccolto davanti ...

