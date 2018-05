La Lega propone premier Carelli che declina Tecnici per Economia e Esteri

Primo ministro - la Lega propone Carelli (che declina) Tecnici per Economia e Esteri : L’indisponibilità di Carelli dopo la proposta della Lega. M5S: Toninelli, Crimi, Fraccaro o Bonafede

Premier - la Lega propone Carelli (che declina). Due tecnici per Economia e Esteri : L’indisponibilità di Carelli dopo la proposta della Lega. M5S: Toninelli, Crimi, Fraccaro o Bonafede

Mattarella propone un governo neutrale. No di Lega e 5 Stelle : Sarà un governo «di garanzia», «neutrale», «di servizio», «transitorio». Con tutte le rassicurazioni possibili, il presidente Sergio Mattarella lancia al termine del terzo giro di consultazioni la sua proposta alle forze politiche. E se così non dovesse essere - avverte il Capo dello Stato - i partiti dovranno assumersi la piena responsabilità dell...

III Municipio : Lega propone candidatura ex commissario Bova : Roma- E’ stato negli ultimi sette anni commissario di Polizia a Fidene-Serpentara. Unico commissariato dell’intero territorio di Montesacro, in pensione dall’1 marzo. Si tratta di Francesco Maria Bova. E’ il nome avanzato dalla Lega per la candidatura della coalizione di centrodestra alla presidenza del III Municipio alle prossime elezioni. È quanto si apprende da fonti del coordinamento municipale della Lega. Bova, la ...

Cosa c'è scritto nel contratto che il M5s propone a Lega e Pd : Leggi il documento integrale sul Blog delle stelle 'Come emerge anche dal documento, il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un governo di coalizione ...

Cosa c'è scritto nel contratto che il M5s propone a Lega e Pd : In anticipo sulla scadenza prevista, fissata per il 30 aprile, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ufficializza il contratto di governo da offrire ai due potenziali alleati per la formazione di un esecutivo con la Lega o con il Pd, sulla falsariga di quello firmato in Germania da Cdu e Spd per il nuovo esecutivo di grande coalizione. È un contratto di 'base', che non scioglie lo schema dei due forni, ...

Di Maio propone il contratto di governo a Lega e Pd : “Non sarà un esecutivo di coalizione” : Il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio pubblica la prima stesura del contratto di governo da proporre ai due possibili alleati: la Lega o il Partito Democratico. Dieci punti "fondamentali" per un governo che non sarà il classico esecutivo di coalizione, assicura.Continua a leggere

Di Maio : al governo vada chi è legittimato dal popolo. E ripropone 'contratto' a Lega o Pd : Il leader 5 Stelle: "Proponiamo un contratto di governo alla tedesca sia alla Lega sia al Pd per una maggioranza e un governo di cambiamento. Non riconosco la coalizione di centrodestra". Si è chiusa con i pentastellati la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il capo dello Stato ha visto la deLegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. A ...

Giorgetti (Lega) : ‘Di Maio propone programma alla tedesca con tradimenti all’italiana. Ma c’è terreno su cui lavorare’ : “Un programma alla tedesca con i tradimenti all’italiana”. Così Giancarlo Giorgetti, capogruppo alla Camera della Lega, definisce la proposta di Luigi Di Maio, che ha messo sul piatto un contratto di governo – sul modello di quello che ha aperto la strada alla nuova Grosse Koalition in Germania – indicando però il Pd come primo interlocutore. Giorgetti interpreta come un “tradimento plateale, a poche settimane dalle ...

Di Maio propone un contratto di governo : “Con la Lega o con il Pd” | No dei Dem : Di Maio propone un contratto di governo: “Con la Lega o con il Pd” | No dei Dem Da M5s una apertura a Lega e Pd per il governo ma un no a qualunque alleanza con Forza Italia. Di Maio: primo interlocutore è il Pd (e cita Martina, Franceschini e Minniti). L’ex ministro dell’Agricoltura: “No […]

Di Maio propone un contratto di governo : "Con la Lega o con il Pd" | No dei Dem : Da M5s una apertura a Lega e Pd per il governo ma un no a qualunque alleanza con Forza Italia. Di Maio: primo interlocutore è il Pd (e cita Martina, Franceschini e Minniti). L'ex ministro dell'Agricoltura: "No a giochetti per dividerci"

Di Maio propone contratto di governo : 'Con Lega o con Pd' | I dem : 'Proposta irricevibile' | Salvini : 'Nessun veto' : Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, ha proposto un contratto di governo da sottoscrivere o "con la Lega o con il Pd ". Esclusa, dunque, Forza Italia. Di Maio ha spiegato di guardare come ...

Di Maio propone un contratto di governo : “Con la Lega o con il Pd” | No dei Dem : Di Maio propone un contratto di governo: “Con la Lega o con il Pd” | No dei Dem Da M5s una apertura a Lega e Pd per il governo ma un no a qualunque alleanza con Forza Italia. Subito arriva il no del Partito democratico. Toti: “Senza Forza Italia sarebbe difficile fare un governo, nei […]

Di Maio propone contratto di governo : 'Con Lega o con Pd' - I dem : 'Proposta irricevibile' - Salvini : 'No veti' : Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, ha proposto un contratto di governo da sottoscrivere o "con la Lega o con il Pd ". Esclusa, dunque, Forza Italia. Immediata la risposta dei democratici. "...