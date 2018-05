La Juventus | “scudetto numero 36” ma sono 34 | polemica con la Figc

calcioweb.eu

: Si diventa #MY7H quando l'unione di singoli campioni dà vita all'amalgama perfetta. Tutti i nostri fantastici prota… - juventusfc : Si diventa #MY7H quando l'unione di singoli campioni dà vita all'amalgama perfetta. Tutti i nostri fantastici prota… - juventusfc : Anche quest'anno, l' #AllianzStadium ha completato l'aggiornamento #MY7H - JuventusFCWomen : #JuventusWomen: ufficializzati data e luogo dello spareggio Scudetto #JuveBrescia ?? -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Lasi è laureata campione d’Italia dopo il pareggio nella gara di campionato contro la Roma, altro trofeo dopo la vittoria della Coppa Italia. “Anche quest’anno, l’Allianz Stadium ha completato l’aggiornamento #MY7H”. Laha aggiornato per la settima volta consecutiva, il grande scudetto posto all’ingresso dell’Allianz Stadium, con su scritto ildi successi in campionato. Ebbene, lacon la(e non solo) continua. Gli scudetti della34, ma il club bianconero continua a contarne due in più, quelli del ben noto caso Calciopoli. LEGGI ANCHE –> Buffon, la conferenza stampa: “sabato la mia ultima partita con la, proposte interessanti per il futuro” L'articolo La: “scudetto36” ma34,con laCalcioWeb.