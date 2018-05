La Germania in allarme per le cooperative dei bio-nazi 

“La birra costa troppo poco” - in Germania l’allarme dei centri di lotta contro l’alcolismo : La birra costa troppo poco. Almeno in Germania dove ogni cittadino ne beve in media 106 litri all’anno per un consumo complessivo di 93,5 milioni di ettolitri. Al discount una bottiglia da mezzo litro di Pils, Weizen o Hell - i tipi di birra più diffusi nel Paese - la si può acquistare già a partire da 39 centesimi. Nelle birrerie di quartiere i pr...