La data di uscita del nuovo album di Riki | Live & Summer Mania verso l’instore tour

Shape of the World ha una data di uscita : Nella giornata odierna lo studio indie Hollow Tree Games ha annunciato che Shape of the World ha una data di uscita ufficiale.Come riporta Dualshockers il titolo sarà disponibile dal 5 giugno su PS4 e PC e su Xbox One e Nintendo Switch dal 6 dello stesso mese. Shape of the World è un titolo di esplorazione in cui il giocatore rivestirà i panni di uno straniero, dovrà dunque esplorare ambientazioni surreali, in cui, per esempio, sarà possibile ...

Tennis World Tour : annunciata la nuova data di uscita per le versioni Switch e PC : In precedenza vi avevamo comunicato che Tennis World Tour sarebbe arrivato il prossimo 22 maggio su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC ma, a quanto pare, per il giorno stabilito vedranno la luce solo le versioni per le console di Sony e Microsoft.Gli utenti PC e Nintendo Switch dovranno attendere qualche giorno in più. Bigben ha infatti confermato, attraverso un comunicato stampa, che i possessori della console ibrida e gli utenti PC potranno ...

L'avventura spaziale fantascientifica a gravità zero Downward Spiral : Horus Station ha una data di uscita : Recentemente, lo sviluppatore britannico 3rd Eye Studios ha annunciato nuove informazioni sul suo prossimo titolo indie Downward Spiral.Secondo il comunicato stampa riportato da Dualshockers, Downward Spiral: Horus Station sarà lanciato il 31 maggio per PC. Inoltre, se possedete HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality, avrete la possibilità di giocare al titolo in VR per $ 19,99. Mentre la versione PlayStation 4 (con supporto PlayStation ...

F1 2018 : è ufficiale la data di uscita per PS4 - Xbox e PC : Da un anno all'altro non cambiano solo le monoposto che corrono in Formula 1 ma anche i Videogiochi dedicati alla famosa categoria automobilistica. È dagli anni Novanta che vengono rilasciati giochi a riguardo contenenti le nuove auto, piloti, circuiti, regolamenti e così via. E poiché stiamo parlando della stagione 2018 il gioco non poteva che chiamarsi F1 2018. La nota positiva del videogame è che ogni anno riesce ad attirare sempre più ...

Liam Payne ha annunciato la data di uscita del suo primo album solista : Segnati questa data in rosso sul calendario: l'album uscirà in tutto il mondo il prossimo 14 settembre . Sì, puoi iniziare a urlare di gioia! Dopo mesi di attesa e informazioni vaghe, ora abbiamo la ...

Honor 10 : foto - prezzo - caratteristiche e data di uscita : Honor continua la sua fase di crescita e consolida la propria posizione nella fascia media di mercato lanciando il nuovo Honor 10: una via di mezzo ideale tra uno dei migliori smartphone del 2017, Honor 9, e l’ultimo phablet dei cinesi, quell’Honor View 10 che ha costituito per Honor il salto nel mondo dei display a tutto schermo. Come al solito, la sinergia con Huawei è totale: la strategia dei cinesi è massimizzare i costi di ...

HITMAN : Definitive Edition per PS4 e Xbox One ha una data di uscita : Warner Bros. Interactive Entertainment annuncia che HITMAN: Definitive Edition sarà disponibile in Italia dal 18 maggio per PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One X e Xbox One. Sviluppato da IO Interactive, HITMAN: Definitive Edition raccoglie tutti i contenuti già usciti e gli aggiornamenti di gioco della prima stagione di HITMAN, oltre a nuovi travestimenti per l'Agente 47 ispirati ai classici titoli di IO Interactive: Freedom Fighters, ...

Annunciata la data di uscita di F1 2018 : Codemasters e Koch Media hanno annunciato oggi che F1 2018, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, immergerà i giocatori nel mondo della Formula 1 come mai prima d'ora. F1 2018 sarà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One inclusa Xbox One X e PC Windows (DVD e su Steam) in tutto il mondo venerdì 24 Agosto 2018, nel weekend del GRAN PREMIO DEL BELGIO 2018 di FORMULA 1 presso l'iconico circuito di ...

ZONE OF THE ENDERS : The 2nd RUNNER - M?RS ha una data di uscita : Konami annuncia che ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER - M∀RS sarà pubblicato per PlayStation 4, PlayStation VR, e PC il 4 settembre in America e il 6 settembre nel resto del mondo. I giocatori possono iniziare già ora a prenotare il gioco per tutte le piattaforme.Ecco il comunicato ufficiale:ZONE OF THE ENDERS: The 2nd RUNNER - M∀RS è la versione rimasterizzata del gioco originale con una grafica notevolmente migliorata e una ...

The Banner Saga : annunciata la data di uscita del primo capitolo per Switch : Durante il Nindies Showcase Spring 2018, Nintendo ha annunciato l'arrivo di The Banner Saga 3 su Switch questa estate e, allo stesso tempo, era stato comunicato anche l'arrivo dei primi due capitoli.Ebbene, stando al post pubblicato dagli sviluppatori su Twitter, The Banner Saga per Nintendo Switch arriverà il prossimo 17 maggio.Inoltre, a partire da ora, sono disponibili i pre-order sull'eShop, al prezzo di 19,99 Euro. Read more…

Monster Hunter Generations Ultimate ha una data d'uscita per Nintendo Switch : Capcom ha annunciato solo qualche minuto fa che Monster Hunter Generations Ultimate, il tanto atteso seguito di Monster Hunter Generations, sarà disponibile dal 28 agosto 2018 in formato fisico, segnando così il debutto della serie in esclusiva su Nintendo Switch.Gli utenti potranno giocare per la prima volta in modalità wireless locale oppure in modalità Multiplayer Online, con supporto fino ad un totale di 4 cacciatori, sulla tv di casa o in ...

Code Vein : il souls-like in salsa anime ha finalmente una data di uscita? : Atteso per una data non meglio precisata del 2018, Code Vein ha attirato l'attenzione di diversi appassionati di titoli action che sono in attesa di capire effettivamente le qualità di un progetto che attraverso immagini, video e dichiarazioni sembra sicuramente molto promettente. Ma quando arriverà sul mercato questo interessante action con elementi RPG? Come riportato da Game Reactor, una sorta di leak potrebbe finalmente aver fatto chiarezza. ...

PES 2019 : annunciata la data di uscita. Konami svela i primi dettagli : Konami ha svelato i primi dettagli di PES 2019 che verrà lanciato il 30 agosto.PES 2019 vedrà la presenza di un numero più grande di licenze ufficiali di campionati, stadi e squadre di club. Il gioco vedrà la presenza anche di una serie di nuove Leggende che verranno prossimamente annunciate. Philippe Coutinho, Il campione di FC Barcelona e ambassador del gioco, sarà il giocatore ad apparire sulla copertina di PES 2019, sarà inoltre disponibile ...